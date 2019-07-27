Голос Америки: Про що Зеленський говорив з Куртом Волкером
У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером. Головною темою розмови була ситуація на Донбасі. Американці урядовці запевнили президента у підтримці Вашингтоном України.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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