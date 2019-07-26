Спецпредставник США Курт Волкер провів низку зустрічей в Україні: деталі

Спеціальний представник Державного департаменту США у тиждень після виборів відвідав Україну. Тут він провів зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським, очільником наглядової ради "Укроборонпрому" Айварасом Абромавичусом та деякими українськими політиками.

Разом з американським спецпредставником в Україні у більшості зустрічей брав участь тимчасовий голова представництва США Вільям Тейлор.

Важливо: Абрамавичус є у списку претендентів на посаду прем'єра

Одним з перших, з ким в Україні провів зустріч Курт Волкер, був Айварас Абромавичус. З главою наглядової ради оборонного концерну спецпредставник Держдепу обговорив перспективи розвитку України та співпрацю між державами у сфері оборонно-промислового комплексу.

С Послами Волкером та Тейлором обмінялись думками стосовно перспектив реформування України та щодо співпраці в ОПК ️@SpecRepUkraine @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/bIK5ia8EpA — Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) 25 липня 2019 р.

Мабуть, найважливішою зустріччю Волкера в Україні була його розмова з Президентом України Володимиром Зеленським. У зустрічі також брав участь постійний представник США у Європейському Союзі Гордон Сондланд.

Зокрема, Володимир Зеленський обговорив із представниками адміністрації США поточну ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Учасники зустрічі акцентували увагу на процесі розведення сил і засобів поблизу Станиці Луганської.

Цікаво: Голос Америки: Як перемога "Слуги народу" вплине на відносини України та США

Сторони висловили сподівання, що запроваджений 21 липня режим припинення вогню буде всеохоплюючим та сталим, а будь-які збройні провокації з боку окупованих територій будуть остаточно припинені.

Крім того, спецпредставник Держдепу США зустрівся з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко та очільником "Європейської солідарності" Петром Порошенком.

Читайте також: Хто з топ-посадовців може потрапити за ґрати найближчим часом

Під час зустрічі з Тимошенко, зокрема, обговорювались питання проведення реформ та двостороннє співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Зі свого боку п'ятий президент обговорив з Куртом Волкером питання надання Україні статусу головного союзника США за межами Північноатлантичного альянсу.

Що відомо про Курта Волкера?Курт Волкер – американський дипломат, а з 2017 року спеціальний представник Державного департаменту США з питань України.



Волкер постійний у своїй підтримці України та критиці Росії. Зокрема, він заявляв, що є абсолютно неприпустимим, коли одна держава просто забрала частину територій іншої. Відтак запевняв: про визнання анексії Криму чи окупації Донбасу не може бути і мови.