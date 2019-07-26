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      Спецпредставник США Курт Волкер провів низку зустрічей в Україні: деталі

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      Курт Волкер зустрівся з Володимиром Зеленським
      Курт Волкер зустрівся з Володимиром Зеленським / www.rbc.ua

      Спеціальний представник Державного департаменту США у тиждень після виборів відвідав Україну. Тут він провів зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським, очільником наглядової ради "Укроборонпрому" Айварасом Абромавичусом та деякими українськими політиками.

      Разом з американським спецпредставником в Україні у більшості зустрічей брав участь тимчасовий голова представництва США Вільям Тейлор.

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      Одним з перших, з ким в Україні провів зустріч Курт Волкер, був Айварас Абромавичус. З главою наглядової ради оборонного концерну спецпредставник Держдепу обговорив перспективи розвитку України та співпрацю між державами у сфері оборонно-промислового комплексу.

      Мабуть, найважливішою зустріччю Волкера в Україні була його розмова з Президентом України Володимиром Зеленським. У зустрічі також брав участь постійний представник США у Європейському Союзі Гордон Сондланд.

      Зокрема, Володимир Зеленський обговорив із представниками адміністрації США поточну ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Учасники зустрічі акцентували увагу на процесі розведення сил і засобів поблизу Станиці Луганської.

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      Сторони висловили сподівання, що запроваджений 21 липня режим припинення вогню буде всеохоплюючим та сталим, а будь-які збройні провокації з боку окупованих територій будуть остаточно припинені.

      Крім того, спецпредставник Держдепу США зустрівся з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко та очільником "Європейської солідарності" Петром Порошенком.

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      Під час зустрічі з Тимошенко, зокрема, обговорювались питання проведення реформ та двостороннє співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки.

      Зі свого боку п'ятий президент обговорив з Куртом Волкером питання надання Україні статусу головного союзника США за межами Північноатлантичного альянсу.

      Що відомо про Курта Волкера?Курт Волкер – американський дипломат, а з 2017 року спеціальний представник Державного департаменту США з питань України.

      Волкер постійний у своїй підтримці України та критиці Росії. Зокрема, він заявляв, що є абсолютно неприпустимим, коли одна держава просто забрала частину територій іншої. Відтак запевняв: про визнання анексії Криму чи окупації Донбасу не може бути і мови.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини США Курт Волкер Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Айварас Абромавичус
      Джерело: 24 канал
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