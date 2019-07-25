Хто з топ-посадовців може потрапити за ґрати найближчим часом

Петро Порошенко був на допиті в ДБР, в Одесі затримали екс-начальника поліції Головіна – ці новини вже навіть нікого не дивують. Українці банально зневірились в реальності покарання для топ-чиновників. Водночас експерти переконують – за часів президента Зеленського і повної зміни владних еліт можливо все.

Хто з високопосадовців першим потрапляє під приціл правоохоронних органів і може "загриміти" у в'язницю – журналістка 24 каналу з'ясувала в експертів.

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25 червня Петро Порошенко був у Державному бюро розслідувань на допиті у справі продажу заводу "Кузня на Рибальському" бізнесмену Сергію Тігіпкові. Інвестиційні фонди п'ятого президента в 2018 році продали завод за приблизно 236 мільйонів доларів. Загалом, ДБР розслідує 8 кримінальних проваджень, в яких згадується прізвище Порошенка.

А тим часом: Порошенко вийшов з допиту в ДБР

Хоч справи проти багатьох держслужбовців та політиків правоохоронні органи й відкривали, проте до логічного завершення вони не доходили. Одні спускали "на гальмах" самі правоохоронці, інші "губились" в судах. Навіть якщо вироки й виносили, проте їх вельми успішно оскаржували.

Як Порошенко ходив на допит в ДБР, дивіться тут:

Чого лише варта історія з головою надзвичайників Сергієм Бочковським. Його затримали на засіданні уряду і звинуватили у хабарництві та заподіянні збитків державі на майже 7 мільйонів гривень. І, хоч чиновника пафосно на камери заарештовували, але вже за чотири дні суд його відпустив під заставу в понад мільйон гривень. До речі, заставу за Бочковського внесли батьки.

Згодом суд взагалі виправдав чиновника і ухвалив рішення поновити його на роботі та виплатити компенсацію за вимушені прогули (понад 500 тисяч гривень). Гроші йому справді виплатили.

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Подібних прикладів було багато, на жаль. Тому запит українського суспільства на покарання бодай когось із високопосадовців – дуже великий.

Наразі ймовірність ув'язнень топ-чиновників існує. Можливо, не щодо самого Порошенка, бо це вже питання не лише внутрішньої української політики (за цими справами стежитимуть наші міжнародні партнери), але до його оточення,

– вважає директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов.

Однією з головних помилок Петра Порошенка, яка призвела до зневіри до нього як до президента – відсутність реальних покарань для топ-чиновників. Навіть, коли було відкрито справи проти Розенблата та інших, все спускалось "на гальмах". Напевне, через це Петра Порошенка й не переобрали на другий президентський термін і в парламентській кампанії його партія здобула лише четверте місце.

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На думку політичного експерта Дениса Каплунова, зараз у Володимира Зеленського є не так багато важелів і можливостей для швидкої демонстрації виборцям своєї дієвості. Один з кроків, який допоможе втримати рейтинг, – спробувати когось покарати.

Оточення під прицілом

Коли експерти говорять про оточення Петра Порошенка, то мають на увазі його політичних і особливо бізнесових партнерів. Щодо них персонально можуть відбуватися дуже активні дії.

Ті, хто були фігурантами журналістських антикорупційних розслідувань до президентської кампанії і хто був на слуху (Кононенко, Гладковський) – по них буде найбільш активна робота правоохоронних органів та нового генпрокурора,

– додає Юсов.

Навколо "Європейської солідарності" нова влада підтримуватиме максимальний рівень політичної токсичності. Адже сьогодні Порошенко залишається лідером антирейтингу і недовіри в суспільстві. Натомість, провладна партія, попри велику підтримку в суспільстві, час від часу нагадуватиме – хто винен в проблемах, які не вдасться швидко вирішити. Найбільш зручною відповіддю на це питання є така: попередня влада і корупціонери, які з нею асоціюються. Експерти припускають, що перелік тих, до кого у нової влади можуть виникати питання, вже існує.



У правоохоронців можуть виникнути питання до оточення Порошенка / Фото 24 каналу

Водночас, Юрій Луценко, як і Володимир Гройсман демонструють максимальну лояльність до нового президента. Можливо, завдяки таким крокам вони вбережуть себе від активних дій прокуратури.

Припускаю, що чиновники високого рівня можуть бути ув'язнені. Президент скористається такою можливістю. Насправді, хотілось щоб хтось відкрив цю скриньку Пандори і топ-корупціонери, які порушували закон, понесли покарання,

– наголошує Денис Каплунов.

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Спостерігається певна активність різних правоохоронних органів і щодо міністрів. Деким з них активно цікавляться в НАЗК, але чим це закінчиться – окрема історія. Поте наразі ДБР, НАЗК та НАБУ повинні будуть по суті заново доводити суспільству свою ефективність і взагалі право на існування. Відповідно, справ порушуватимуть чимало. Скільки з них завершаться вироками – актуальне питання. Цікавить суспільство і те, як керівництво держави ставитиметься до, приміром, Арсена Авакова та пов'язаних з ним структур. До нього також були питання з боку правоохоронців, але він відіграв дуже важливу роль в під час президентської та парламентської кампаній: демонстрував лояльність до нової влади.