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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Нам влаштують таке шоу, що народ про все забуде, – Щербина про майбутні "посадки"

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      Сергій Щербина
      Сергій Щербина / Соцмережі

      Процеси, які вже є в силових структурах, розвиватимуться. Шоу, яке так любив влаштовувати Юрій Луценко, тепер влаштовуватимуть на високопрофесіональному рівні.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина.

      Зверніть увагу! Генпрокурор Юрій Луценко офіційно пішов у відпустку після парламентських виборів

      Артем Овдієнко, ведучий: Верховна Рада проголосує за нового генпрокурора. Якими будуть його перші кроки?

      Олександр Лємєнов, колишній експерт антикоргрупи Реанімаційного пакету реформ: Те, що сьогодні відбувалося, ти бачив? В "Спецтехноекспорті"? 

      Зазначимо, що 22 липня головна військова прокуратура та СБУ провели обшуки у службових приміщеннях Кабінету Міністрів, Держприкордонслужби, Фіскальної служби та державного підприємства "Спецтехноекспорт" та та виявили розкрадання грошей в "Укроборонпромі" під час укладення угоди з іноземною компанією.

      Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди" : Головне питання в тому, що Юрій Луценко приходив, але не доходив. А вони (команда Зеленського – 24 канал), мені здається, йтимуть до кінця.

      Сергій Щербина, головний редактор "РБК-Україна": По-перше, з точки зору технологій, ми порівнюємо гурток художньої самодіяльності та професійну продакшн-студію. Так от, цей продакшн нам влаштує таке шоу з "посадками", що народ забуде про все на світі. Але через рік або два постане питання не видовищ, а хліба.

      Що говорив Зеленський про "посадки" корупціонерів? За словами президента, вони розпочнуться після старту роботи нового уряду та призначення нового генерального прокурора. Наразі над цим питанням команда глави держави вже працює. На уточнююче питання про прізвище майбутнього генпрокурора Зеленський заявив: "Точно не на "Лу-" починається, не на "ко" закінчується". З'явиться уряд, новий генпрокурор, які будуть працювати над усіма обіцянками, які я давав на протязі своєї передвиборної кампанії, і які підтвердила партія "Слуга народу".

      екзит пол остаточні результати
      Які партії потрапляють у парламент / Інфографіка 24 каналу

       

      Повне відео Виборчого марафону за 21:00, 22 липня

       

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Володимир Зеленський ГПУ Юрій Луценко Корупція
      Джерело: 24 канал
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