Вкрадено 6,7 мільйона доларів, – спецслужби викрили корупційну схему в "Укроборонпромі"

Головна військова прокуратура та СБУ провели розслідування та виявили розкрадання грошей в "Укроборонпромі" під час укладення угоди з іноземною компанією.

Слідчі відкрили кримінальну справу за фактом розкрадання 6 739 213 доларів під час укладення угоди щодо постачання Держприкордонслужбі Підвісної системи раннього виявлення, передає прес-служба Генеральної прокуратури.

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Оперативні підрозділи контррозвідки СБУ та Військової прокуратури наразі проводять обшуки у службових приміщеннях Кабінету Міністрів, Держприкордонслужби, Фіскальної служби та державного підприємства "Спецтехноекспорт". Правоохоронці вилучають документи, що безпосередньо пов'язані із матеріалами справи.

Обшуки у державних установах / Фото Генеральної прокуратури

Відзначимо, що Кабінет Міністрів виділив 32 мільйони гривень на фінансову перевірку державного концерну "Укроборонпром". Це пов'язано з розслідуванням журналістів Bihus.info, які викрили отримання відкатів низкою високопоставлених чиновників з постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

Що відомо про розкрадання в "Укроборонпромі"?• На початку війни група молодиків вступила у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповували військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручували ціну у рази й за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продавали на його заводи.



• До групи входили: замсекретаря Ради нацбезпеки й оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.



• Центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Група заробила понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздала на хабарі і відкати.