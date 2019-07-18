Зеленський заявив про нову масштабну схему в оборонній сфері

В Офісі президента розпочалось засідання Національної ради з питань антикорупційної політики. Володимир Зеленський заявив, що упродовж 5 років діяльності попередньої влади спецекспортери у оборонній сфері перерахували на офшорні рахунки 30 мільйонів доларів.

Президент України зазначив, що дані цієї схеми уже передано до правоохоронних органів.

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Зеленський наголосив, що спецекспортери лише за декількома сумнівними контрактами перерахували майже 30 мільйонів доларів на рахунки офшорних компаній за "нібито надані послуги".

Попереду непочатий край роботи, бо корупція у нас процвітає у величезних масштабах,

– сказав Зеленський.

Президент також нагадав про "гучну історію у державному концерні "Укроборонпром".

На засіданні також присутні голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, директор НАБУ Артем Ситник, та директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

Нещодавно головою наглядової ради "Укроборонпрому" обрали Абромавичуса.

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Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.



До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Учасники корупційних схем організовували угоди через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу. Також 4 березня Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.