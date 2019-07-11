Головою наглядової ради "Укроборонпрому" обрали Абромавичуса

Спостережна рада у ході першого засідання оновленого складу 10 липня ухвалила рішення про обрання Айвараса Абромавичуса головою Наглядової ради "Укроборонпрому".

Під час засідання керівництво "Укроборонпрому" відзвітувало про процес підготовки до проведення міжнародного аудиту фінансової діяльності, а також про майбутні реформи, повідомляє прес-служба концерну.

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"У нас є багато завдань, які ми повинні виконати якомога швидше. І одне з найбільш пріоритетних з них – проведення аудиту "Укроборонпрому", – заявив Абромавичус.

Раніше президент Володимир Зеленський призначив міністра економічного розвитку України в 2014 – 2016 роках Айвараса Абромавичуса членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Що відомо про Айвараса Абромавичуса?

• Народився він 21 січня 1976 року у Вільнюсі.

• Займався бізнесом, був співвласником шведського інвестиційного фонду East Capital.

• Певний час жив у Швеції та Москві, а у 2008 році переїхав до Києва.

• У вересні 2014 року за прем'єрства Арсенія Яценюка Абромавичус очолив Міністерство економічного розвитку та торгівлі. Перед тим отримав українське громадянство.

• У квітні 2016 року він оголосив про свою відставку. Причиною назвав політичний тиск і втручання в кадрову політику з боку заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка.

• На початку квітня 2019 року стало відомим, що Абромавичус є одним із радників тоді ще кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"

• У березні 2019 року журналісти програми "Наші гроші" показали шокуюче розслідування про масштабні оборудки у державному концерні "Укроборонпром". За їхніми даними, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

• Після скандальних подій Кабмін виділив 32 мільйони гривень на аудит "Укроборонпрому". П'ятий президент Петро Порошенко звільнив причетного Олега Гладковського. Також збиралися ще й оновити схему управління підприємствами, розкрити бюджет державних оборонних замовлень. Однак за час виборів про це всі забули.

• 14 червня Кабмін скасував рішення про виділення 32 мільйонів гривень на аудит "Укроборонпрому".

Всі частини розслідування про "Укроборонпром":