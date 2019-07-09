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      Зеленський зробив кадрові заміни в Наглядовій раді "Укроборонпрому"

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      Давид Арахамія та Андрій Загородню
      Давид Арахамія та Андрій Загородню / Колаж 24 каналу

      Михайло Згуровський втратив повноваження члена Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". Новими членами Нацради Давид Арахамія і Андрій Загороднюк.

      Відповідний указ з’явилися на офіційному сайті Президента України Володимира Зеленського. Він набирає чинності з дня опублікування 9 липня.

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      Зазначимо, ректора Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" Михайла Згуровського обрали головою Наглядової ради Укроборонпрому у січні 2018-го.

      Хто такий Давид Арахамія?

      Давид Арахамія – український підприємець, громадський діяч і волонтер. Відомий під псевдо David Braun. Є одним із засновників міжнародної IT-компанії Template Monster. У 2016 році стартував його новий проект – конструктор сайтів Weblium. Із початком війни на Донбасі створив організацію "Народний проект". За перший рік волонтери зібрали близько 100 мільйонів гривень допомоги українським військовим.

      У серпні 2014-го Арахамія став радником голови Миколаївської ОДА щодо волонтерства. Потім – уповноваженим міністра оборони з питань закупівель і, зрештою, його радником. Очолював "волонтерський десант" в Міноборони. Балотується до парламенту від "Слуги народу", четвертий номер у списку.

      Що відомо про Андрія Загороднюка?

      Він був головою проектного офісу реформ при Міністерстві оборони. Андрій Загороднюк заснував компанію Discovery Drilling Equipmentв 2005 році, продовжуючи свою кар’єру у гірничодобувній, нафтопереробній та виробничій галузях.

      Компанія спеціалізується на проектуванні, виготовленні та сервісному обслуговуванні бурових установок. Володимир Зеленський 5 липня призначив йогосвоїм позаштатним радником.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Укроборонпром Президент України Призначення Зеленського
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