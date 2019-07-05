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      Скандал в оборонці: Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан"

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      Фігурант скандалу в "Укроборонпромі" очолив корпорацію Богдан
      Фігурант скандалу в "Укроборонпромі" очолив корпорацію Богдан / Офіційна сторінка Президента України

      Фігурант резонансного розслідування про корупцію в "Укроборонпромі" та колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський повернувся на роботу керівника корпорації "Богдан".

      Гладковський знову керуватиме корпорацією після майже 5 років на держслужбі знову, повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

      Цікаво: Доля Укроборонпрому: що відбувається з державним концерном

      Він – її засновник та кінцевий бенефіціар.

      Гладковський – 24 канал) Будекурирувати роботу імпортерських і дилерських підприємств і відповідати за стратегію автомобільних заводів в Луцьку та Черкасах,
      – повідомив прес-секретар корпорації Сергій Красуля.

      Зазначимо, Гладковський очолював Богдан від моменту його створення в 2005 році до початку роботи в Раді національної безпеки і оборони.

      Який скандал стався в "Укроборонпромі"?

      За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.

      Хто причетний до схем?

      Олег Гладковський (є бізнес-партнером п’ятого президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Учасники корупційних схем організовували угоди через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".

      У НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.

      Що відомо про корпорацію "Богдан"?Це автомобілебудівна корпорація, та один з основних операторів автомобільного ринку України. Її створили в лютому 2005 року шляхом об'єднання декількох підприємств. Виробничі потужності корпорації "Богдан" дозволяють сьогодні виготовляти 120—150 тисяч легковиків, до 9 тисяч автобусів та тролейбусів у всіх класах, а також близько 15 тисяч вантажівок та спеціалізованої техніки. Заводи компанії розташовані у Луцьку та Черкасах.

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      Теги: Новини України Укроборонпром РНБО Новини політики
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