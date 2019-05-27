Доля Укроборонпрому: що відбувається з державним концерном

Кабмін виділив 32 мільйони гривень на аудит "Укроборонпрому". Після того, як журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування про корупцію в державному концерні, збиралися ще й оновити схему управління підприємствами, а також розкрити бюджет державних оборонних замовлень. Однак, за час виборів про це всі забули.

Куди підуть гроші

Насправді ж, на повний огляд потрібно втричі більше. Цим коштом мають провести фінансову перевірку, створити стратегії та змінити структуру.

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Спершу потреби та витрати "Укроборонпрому" має встановити спеціальний аудит. Він же повинен переглянути всі контракти, підрахувати скільки й на що грошей було витрачено. А у разі виявлення порушень – звільнити керівників заводів. Аудит обіцяли завершити до кінця 2019 року.

Варто додати, що план реформ оборонної сфери гучно презентували ще у 2016 році. Навіть обрали наглядову раду, але до справи так і не дійшло. Утім ліквідувати "Укроборонпром" – це спроба сховати кінці у воду, кажуть експерти.

Що пропонують експерти

Як зазначають експерти, варто змінити систему управління. Тобто замість військових керівників обрати бізнес-менеджерів.

Нам потрібні кластери з закінченим виробництвом, бо наразі багато з них працюють на папері, але насправді розірвані між державним сектором і приватним,

– наголосив екс-заступник міністра оборони Ігор Кабаненко.

А от п'ятий президент Петро Порошенко ще під час своєї каденції зазначив, що аудит вже почався. І до нього будуть залучені компанії зі світовим ім'ям.

Що зробив президент

Тим часом у керма на Банковій тепер Володимир Зеленський. Він обговорював з експертами реформу "Укроборонпрому" ще під час виборчої кампанії.



Володимир Зеленський

Однак, вже на посаді про концерн нічого не заявляв. У його команді запевняють, що рішень поки не мають, мовляв, "до всіх речей руки не дійшли".

Мовчить і Ігор Гладковський, син екс-посадовця РНБО, який теж фігурує у розслідуванні про оборудки із закупівлею запчастин для військової техніки. У березні він випустив відеопародію на програму Дениса Бігуса і пообіцяв невдовзі назвати імена тих, хто, на його думку, розкрадає в "Укроборонпромі". Але про обіцянку, схоже, забув.