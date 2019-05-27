Судьба Укроборонпрома: что происходит с государственным концерном

Кабмин выделил 32 миллиона гривен на аудит "Укроборонпрома". После того, как журналисты программы "Наши деньги" опубликовали расследование о коррупции в государственном концерне, собирались еще и обновить схему управления предприятиями, а также раскрыть бюджет государственных оборонных заказов. Однако, за время выборов об этом все забыли.

Куда пойдут деньги

На самом же деле, на полный осмотр нужно втрое больше. За этот счет должны провести финансовую проверку, создать стратегии и изменить структуру.

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Сначала потребности и расходы "Укроборонпрома" должен установить специальный аудит. Он же должен пересмотреть все контракты, подсчитать сколько и на что денег было потрачено. А в случае выявления нарушений – уволить руководителей заводов. Аудит обещали завершить до конца 2019 года.

Стоит добавить, что план реформ оборонной сферы громко презентовали еще в 2016 году. Даже избрали наблюдательный совет, но до дела так и не дошло. Впрочем ликвидировать "Укроборонпром" – это попытка спрятать концы в воду, говорят эксперты.

Что предлагают эксперты

Как отмечают эксперты, стоит изменить систему управления. То есть вместо военных руководителей выбрать бизнес-менеджеров.

Нам нужны кластеры с законченным производством, потому что сейчас многие из них работают на бумаге, но на самом деле разорваны между государственным сектором и частным,

– подчеркнул экс-заместитель министра обороны Игорь Кабаненко.

А вот пятый президент Петр Порошенко еще во время своей каденции отметил, что аудит уже начался. И к нему будут привлечены компании с мировым именем.

Что сделал президент

Тем временем у руля на Банковой теперь Владимир Зеленский. Он обсуждал с экспертами реформу "Укроборонпрома" еще во время избирательной кампании.

Владимир Зеленский

Однако, уже на посту о концерне ничего не заявлял. В его команде уверяют, что решений пока не имеют, мол, "до всех вещей руки не дошли".

Молчит и Игорь Гладковский, сын экс-чиновника СНБО, который тоже фигурирует в расследовании о махинациях с закупкой запчастей для военной техники. В марте он выпустил видеопародию на программу Дениса Бигуса и пообещал вскоре назвать имена тех, кто, по его мнению, разворовывает "Укроборонпром". Но об обещании, похоже, забыл.