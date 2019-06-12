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      Абромавичус став членом наглядової ради "Укроборонпрому"

      97 Читать новость на русском
      Айварас Абромавичус
      Айварас Абромавичус / capital.ua

      Президент Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

      Указ №402/2019 з'явився на сайті Адміністрації Президента і набуває чинності з дня його публікування. 

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      Що відомо про Айвараса Абромавичуса? Народився він 21 січня 1976 року у литовському Вільнюсі. До політичної діяльності займався бізнесом, зокрема був співвласником шведського інвестиційного фонду East Capital. Деякий час жив у Швеції та Москві, а у 2008 році переїхав до Києва. У вересні 2014 року Абромавичус очолив Міністерство економічного розвитку та торгівлі. Сталося це за прем’єрства Арсенія Яценюка. Перед призначенням на посаду отримав українське громадянство. У квітні 2016-го оголосив про свою відставку. Причиною звільнення з посади міністра він назвав політичний тиск і втручання в кадрову політику з боку заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка. На початку квітня 2019 року стало відомим, що Абромавичус є одним із радників тоді ще кандидата у президенти Володимира Зеленського.

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      А от Ярослав Скалько та Ігор Черкаський з переліку членів наглядової ради вибули "у зв'язку із закінченням терміну повноважень".

      Голова наглядової ради "Укроборонпрому" поки на місці – ним залишається ректор НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" Михайло Згуровський.

      У березні журналісти програми "Наші гроші" сколихнули Україну шокуючим розслідуванням про масштабні оборудки у державному концерні. За їхніми даними, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень. До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (бізнес-партнер президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну. Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. П'ятий президент Порошенко Гладковського звільнив, але на тому не закінчилось. Активісти вимагають, щоб винні понесли кримінальну відповідальність за корупцію. Зокрема, Нацкорпус регулярно влаштовує акції за притягнення до відповідальності Гладковських (старшого і молодшого). 

      Після скандальних подій Кабмін виділив 32 мільйони гривень на аудит "Укроборонпрому". Також збиралися ще й оновити схему управління підприємствами, а також розкрити бюджет державних оборонних замовлень. Однак, за час виборів про це всі забули.

      Тепер шостому президенту України доведеться розбиратись із ситуацією, що склалась в "Укроборонпромі". 

      Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі".

      Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром".

      Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування.

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      Теги: Новини України Призначення Зеленського Айварас Абромавичус Укроборонпром Новини політики
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