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      Нове старе обличчя у команді Зеленського: кого та куди ще може призначити президент

      1543 Читать новость на русском
      Айварас Абромавичус
      Айварас Абромавичус / 24 канал

      Колишній міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус відвідав Адміністрацію Президента Володимира Зеленського. Під час зустрічі з новоспечений гарантом він, зокрема, обговорив економічні перспективи України та ситуацію, що виникла у Кабінеті міністрів. Крім того, мовилося й про кадрові питання.

      Як зауважив колишній чиновник у коментарі телеканалу "112 Україна", тема його розмови з президентом стосувалася здебільшого робочих і кадрових моментів. Щодо останнього, то вони обговорили призначення з боку Володимира Зеленського та хто ще може отримати нові посади у галузі економіки.

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      Що стосується його роботи у команді Зеленського Абромавичус зазначив, що лунали кілька думок, чим він міг бути корисним для президента та для країни.

      Я ніколи не мав бажання в Адміністрації Президента та у парламенті. Тому, що залишається, – це державні підприємства та уряд. І у цій парадигмі ми будемо далі працювати та думати. Щоправда, зараз президент не має можливостей рекомендувати когось на посади у Кабміні, оскільки ще діє попередній уряд,
      – переконує він.

      Крім того, Абромавичус і Зеленський обговорили державні підприємства та державні банки.

      "Під час засідання Кабміну ухвалили рішення щодо складу наглядових рад державних банків, і це рішення було таємним і невідкритим. На цьому засіданні уперше був присутнім представник Президента у Кабміні Андрій Герус, і він також висловив певні зауваження щодо такої ситуації… На нашу думку, кілька новопризначених членів наглядових рад не є незалежними, тому що є і представники ICU (засновником цієї компанії є колишня голова НБУ Валерія Гонтарева – 24 канал), що працюють з п’ятим президентом Петром Порошенком, і декілька інших членів, щодо яких є питання", – додав екс-міністр.

      Абромавичус очолив Міністерство економічного розвитку та торгівлі у вересні 2014 року. Сталося це за прем’єрства Арсенія Яценюка. У квітні 2016-го оголосив про свою відставку. Причиною відходу з посади міністра він назвав політичний тиск і втручання в кадрову політику з боку заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка. На початку квітня 2019 року стало відомим, що Абромавичус є одним із радників тоді ще кандидата у президенти Володимира Зеленського.

      Що ще відомо про Айвараса Абромавичуса? Народився він 21 січня 1976 року у литовському Вільнюсі. До політичної діяльності займався бізнесом, зокрема був співвласником шведського інвестиційного фонду East Capital. Перед призначенням на посаду міністра економічного розвитку отримав українське громадянство. Деякий час жив у Швеції та Москві, а у 2008 році переїхав до Києва.

      Вільно володіє англійською, російською, литовською, також добре говорить естонською та українською мовами. Його дружина – українка, один із директорів української компанії "Агро Регіон" (інвестиційний об'єкт East Capital). Має трьох дітей. Захоплюється сучасним мистецтвом.

      Зеленський, посади, Адміністрація Президента
      Кого вже та на які посади призначив Володимир Зеленський: інфографіка 24 каналу

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Айварас Абромавичус Призначення Зеленського
      Джерело: 24 канал
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