Новое старое лицо в команде Зеленского: кого и куда еще может назначить президент

Бывший министр экономического развития Айварас Абромавичус посетил Администрацию Президента Владимира Зеленского. Во время встречи с новоиспеченным гарантом он, в частности, обсудил экономические перспективы Украины и ситуацию, возникшую в Кабинете министров. Кроме того, говорилось и о кадровых вопросах.

Как отметил бывший чиновник в комментарии телеканалу "112 Украина", тема его разговора с президентом касалась в основном рабочих и кадровых моментов. Относительно последнего, то они обсудили назначения со стороны Владимира Зеленского и кто еще может получить новые должности в области экономики.

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Что касается его работы в команде Зеленского Абромавичус отметил, что звучали несколько мнений, чем он мог быть полезным для президента и для страны.

Я никогда не имел желания работать в Администрации Президента и в парламенте. Поэтому, что остается, – это государственные предприятия и правительство. И в этой парадигме мы будем дальше работать и думать. Правда, сейчас президент не имеет возможности рекомендовать кого-то на должности в Кабмине, поскольку еще действует предыдущее правительство,

– убеждает он.

Кроме того, Абромавичус и Зеленский обсудили государственные предприятия и государственные банки.

"Во время заседания Кабмина приняли решение относительно состава наблюдательных советов государственных банков, и это решение было тайным и неоткрытым. На этом заседании впервые присутствовал представитель Президента в Кабмине Андрей Герус, и он также высказал определенные замечания относительно такой ситуации... По нашему мнению, несколько новоназначенных членов наблюдательных советов не являются независимыми, потому что есть и представители ICU (учредителем этой компании является бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева – 24 канал), работающих с пятым президентом Петром Порошенко, и несколько других членов, в отношении которых есть вопросы", – добавил экс-министр.

Абромавичус возглавил Министерство экономического развития и торговли в сентябре 2014 года. Произошло это при премьерстве Арсения Яценюка. В апреле 2016-го объявил о своей отставке. Причиной ухода с должности министра он назвал политическое давление и вмешательство в кадровую политику со стороны замглавы фракции БПП Игоря Кононенко. В начале апреля 2019 года стало известным, что Абромавичус является одним из советников тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Что еще известно о Айвараса Абромавичуса?

Родился он 21 января 1976 года в литовском Вильнюсе. До политической деятельности занимался бизнесом, в частности был совладельцем шведского инвестиционного фонда East Capital. Перед назначением на должность министра экономического развития получил украинское гражданство. Некоторое время жил в Швеции и Москве, а в 2008 году переехал в Киев.



Свободно владеет английским, русским, литовским, также хорошо говорит на эстонском и украинском языках. Его жена – украинка, один из директоров украинской компании "Агро Регион" (инвестиционный объект East Capital). Имеет троих детей. Увлекается современным искусством.



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