О чем недавно назначенный замглавы АП Пристайко несколько часов говорил с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительную встречу с главой своей администрации Вадимом Пристайко. Они, в частности, обсудили возможности урегулирования ситуации на Донбассе.

Как отметил в эфире телеканала "112 Украина" новоиспеченный заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко, они с Владимиром Зеленским говорили несколько часов. Основной темой разговора был минский процесс.

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Говорили о том, каким образом мы можем сдвинуть тот процесс, который застрял на мертвой точке. Минск, все процессы, включая миротворческий. Обсуждали и Трехстороннюю контактную группу, и "нормандский формат",

– рассказал госслужащий.

Также, по его словам, разговор с президентом был посвящен теме телефонных переговоров между лидерами Германии, Франции и России, которые состоялись 22 мая и состоятся еще в ближайшее время

"Мы хотим узнать результаты последнего телефонного разговора между лидерами. Когда узнаем, тогда и будем планировать наши следующие шаги", – добавил Пристайко.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко заместителем главы АП 22 мая. Ранее эту должность он планировал отдать Елене Зеркаль, однако та от нее отказалась. Что касается самого Пристайко, то эксперты ранее прогнозировали, что он возглавит МИД после отставника действующего министра иностранных дел Павла Климкина.

Что известно о Вадиме Пристайко? Это украинский дипломат. Высокий ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины. Родился он 20 февраля 1970 года в городе Килия Одесской области. В 1994 году окончил с отличием Киевский политехнический институт, получив диплом специалиста по информационным технологиям. В 1998 году получил степень магистра в Украинской академии внешней торговли. Владеет английским и русским языками. Женат, воспитывает 2 сыновей.



Пристайко начинал свою деятельность с частного сектора – был соучредителем одного из первых украинских интернет-провайдеров и интернет-изданий "Электронные вести". В 1994 году начал работать в Министерстве внешних экономических связей и торговли. А в 1997-м перешел на работу в Азиатско-Тихоокеанский отдел Министерства иностранных дел. В 2000 году Пристайко был назначен на должность консула в Сиднее, Австралия, где он занимался преимущественно политическими и экономическими вопросами.



В 2002 году дипломат принял предложение перейти на работу в Управление по вопросам внешней политики Администрации Президента. В 2007 году его назначили на должность заместителя директора Департамента НАТО МИД. С 2014-го по 2017 год он был первым заместителем министра иностранных дел Украины – руководителем аппарата. Впоследствии возглавил миссию Украины при НАТО.



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