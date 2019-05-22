Это может быть капитуляция, – Порошенко о референдуме Зеленского о переговорах с РФ

Пятый украинский президент Петр Порошенко утверждает, что вынесение на референдум мирных соглашений с Россией, как это предлагают новоиспеченный украинский гарант Владимир Зеленский и его команда, может превратиться в капитуляцию перед страной-агрессором. Поэтому он посоветовал новой украинской власти развеять эти слухи и сохранять те позиции, что были наработаны в течение 5 лет его президентства.

Накануне глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что команда шестого украинского гаранта Владимира Зеленского рассматривает вопрос о вынесении на всенародный референдум достижения мирных договоренностей с Россией.

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"Чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", – пояснил он.

Относительно вероятной "красной линии", которую Зеленский не будет пересекать, проводя переговоры с РФ, новоиспеченный глава АП отметил, что есть очень хорошее правило у дипломатов – не фиксировать "красные линии", когда идешь на переговоры. По его словам, эта практика "наработана опытом веков, а не сиюминутным желанием получить рейтинг".

Такую позицию новой украинской власти жестко раскритиковал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Я был неприятно удивлен совершенно странной позицией относительно того, что так называемые "мирные соглашения" с Россией мы должны решать путем референдума. В стране есть опасения, что это может быть капитуляцией, а никакое не мирное соглашение, и сегодня я бы очень советовал команде нового президента срочно развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, который сильно угрожает суверенитету и территориальной ценности нашего государства,

– отметил политик.

По его убеждению, сегодня нужно хранить те позиции, которые были наработаны в течение 5 лет его президентства.

"Украина – превыше всего, Россия – агрессор, санкции против России, если она не уберет оккупационные войска с нашей территории, должны быть незыблемыми, и мировая солидарность вокруг Украины должна быть прочной", – считает Порошенко.

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В Кремле же говорят, что референдум относительно мирных договоренностей с Россией является внутренним делом Украины.

От Киева мы бы ожидали конкретные шаги, прежде всего по вопросу выполнения минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также по нормализации двусторонних отношений с Россией. Сейчас мы таких шагов не видим, но ждем их,

– отметил спикер российского президента Дмитрий Песков.