Как именно британская помощь пригодится ВСУ в ежедневной сводке для 24 Канала проанализировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. Между тем, Байден уже анонсировал новый пакет оружия для Украины.

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Российское наступление

Черник отметил, что линия фронта сейчас составляет более 1000 километров. Это означает, что враг может нанести мощный удар в любой точке. Он может скрыто изменить свои стратегические цели, однако для этого так же скрыто надо накопить силы и ресурсы именно на том направлении.

На мой взгляд, они не смогут это сделать в чрезвычайно скрытом режиме. Современные средства оптической и особенно радиотехнической разведки позволяют выявлять наиболее скрытые маневры врага. Вместе с тем никто не отменял ИПСО, это может быть наш специфический ответ в сторону врага, что мы понимаем, к чему он готовится,

– отметил военный эксперт.

Украинские операции в Крыму и на Юге

По его словам, Украине очень пригодятся британские лодки. ГУР уже проводило операции на Крымском полуострове. Особенно можно вспомнить операцию на "вышках Бойка". Кроме того, маневренные быстрые лодки пригодятся при формировании плацдарма на левобережье Херсонщины.

"Скажем советские транспортеры, которые могут брать на борт до 70 десантников, грузы и БТР, очень медленно двигаются. Это крайне удобная цель для российской артиллерии. Лодки же такого типа очень маневренные, быстрые. К плацдарму на левом берегу Днепра надо как-то добираться, привозить туда боеприпасы и все необходимое", – подчеркнул Черник.

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