Як саме британська допомога стане в нагоді ЗСУ у щоденному зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Тим часом, Байден уже анонсував новий пакет зброї для України.

До теми Новий план Трампа – Джонсона: що задумали в США та чи отримає Україна 60 мільярдів допомоги

Російський наступ

Черник зазначив, що лінія фронту нині складає понад 1000 кілометрів. Це означає, що ворог може завдати потужного удару в будь-якій точці. Він може приховано змінити свої стратегічні цілі, однак для цього так само приховано треба накопичити сили та ресурси саме на тому напрямку.

На мій погляд, вони не зможуть це зробити в надзвичайно прихованому режимі. Сучасні засоби оптичної й особливо радіотехнічної розвідки дозволяють виявляти найбільш приховані маневри ворога. Разом з тим ніхто не скасовував ІПСО, це може бути наша специфічна відповідь у бік ворога, що ми розуміємо, до чого він готується,

– зауважив військовий експерт.

Українські операції в Криму та на Півдні

За його словами, Україні дуже стануть у нагоді британські човни. ГУР уже проводило операції на Кримському півострові. Особливо можна згадати операцію на "вишках Бойка". Крім того, маневрені швидкі човни стануть у нагоді при формуванні плацдарму на лівобережжі Херсонщини.

"Скажімо радянські транспортери, які можуть брати на борт до 70 десантників, вантажі та БТР, дуже повільно рухаються. Це вкрай зручна ціль для російської артилерії. Човни ж такого типу дуже маневрені, швидкі. До плацдарму на лівому березі Дніпра треба якось діставатись, привозити туди боєприпаси та все необхідне", – наголосив Черник.

Які ще теми аналізував Черник: