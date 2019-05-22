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      Украине нужно вести переговоры с Россией, – Полторак

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      Полторак поддерживает мирные переговоры с Россией
      Полторак поддерживает мирные переговоры с Россией / mil.gov.ua

      Украина должна вести переговоры со страной-агрессором Россией для того, чтобы сохранить жизнь военным и завершить конфликт на Донбассе. Однако, с Кремлем надо быть очень осторожным, потому что он может не выполнить своих мирных обещаний.

      Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью изданию "Настоящее время", комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского про мирные переговоры с РФ.

      Читайте также: У Зеленского заявили о мирных соглашениях с Россией: появилась реакция Кремля

      С Россией переговоры вести нужно. Единственное – нужно быть очень осторожными, потому что я, честно говоря, немного знаю примеров в истории, когда Россия договорилась и потом сдержала бы слово. Особенно, когда она договаривается со страной, которая имеет меньший потенциал, меньшую армию, меньше возможностей и меньшую территорию,
      – отметил Полторак.

      Генерал добавил, что Москва может соблюдать часть соглашений только когда разговаривает с США.

      Также министр рассказал, что сейчас российская армия одна из сильнейших в мире по численности и по вооружению. Один военный ВС РФ обходится стране в почти 100 тысяч долларов. Поэтому, Украине очень трудно противостоять армии РФ на Донбассе, ведь Вооруженные силы имеют значительно меньший бюджет.

      "С начала войны с Россией один наш военный обходился государству в районе 5 тысяч долларов. Сейчас это намного больше. На эти деньги нужно было купить форму, обеспечить медициной, социальным пакетом, выплатой денежного содержания, лечить, покупать новую технику, вооружение, ракеты, танки, самолеты. Но так не бывает", – добавил он.

      По словам Полторака, к примеру один солдат обходится США в 500 тысяч долларов, Литве – 83 тысячи долларов, а Польше – около 90 тысяч долларов.

      Что думает Зеленский о переговорах с РФ? Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно идти на переговоры с Россией, чтобы решить проблему войны на Донбассе и сохранить жизнь военных. По его словам, первый шаг к прекращению войны – это прекращение огня, а сделать это возможно только путем переговоров. При чем необходимо стол переговоров расширить – привлечь Британию и США.

      Во время своей речи на церемонии инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что главная задача Украины – прекращение огня на Донбассе. Он отметил, что ради того, чтобы наши герои больше не гибли, готов на все. При этом гарант подчеркнул, что не Украина начала войну, но именно она должна ее заканчивать.

      А 22 мая новый глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что команда президента Владимира Зеленского рассматривает возможность вынесения вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Владимир Зеленский Новости политики Украина – Россия Новости России Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины Степан Полторак
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