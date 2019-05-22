Україні потрібно вести переговори з Росією, – Полторак

Україна повинна вести переговори з країною-агресором Росією для того, аби зберегти життя військовим та завершити конфлікт на Донбасі. Проте, з Кремлем треба буде дуже обережним, бо він може не виконати своїх мирних обіцянок.

Про це розповів міністр оборони України Степан Полторак в інтерв'ю виданню "Настоящее время", коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про мирні переговори з РФ.

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З Росією переговори вести потрібно. Єдине – потрібно бути дуже обережними, тому що я, чесно кажучи, трохи знаю прикладів в історії, коли Росія домовилася і потім стримала б слово. Особливо, коли вона домовляється з країною, яка має менший потенціал, меншу армію, менше можливостей і меншу територію,

– зауважив Полторак.

Генерал додав, що Москва може дотримуватися частини угод лише коли розмовляє зі США.

Також міністр розповів, що наразі російська армія одна з найсильніших у світі за чисельністю і за озброєнням. Один військовий ЗС РФ обходиться країні у майже 100 тисяч доларів. Тому, Україні дуже важко протистояти армії РФ на Донбасі, адже Збройні сили мають значно менший бюджет.

"З початку війни з Росією один наш військовий обходився державі в районі 5 тисяч доларів. Зараз це набагато більше. На ці гроші потрібно було купити форму, забезпечити медициною, соціальним пакетом, виплатою грошового утримання, лікувати, купувати нову техніку, озброєння, ракети, танки, літаки. Але так не буває", – додав він.

За словами Полторака, до прикладу один солдат обходиться США у 500 тисяч доларів, Литві – 83 тисячі доларів, а Польщі – близько 90 тисяч доларів.

Що думає Зеленський про переговори з РФ? Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно йти на переговори з Росією, аби розв'язати проблему війни на Донбасі та це зберегти життя військових. За його словами, перший крок до припинення війни – це припинення вогню А зробити це можливо тільки шляхом переговорів. При чому необхідно стіл переговорів розширити – долучити Британію та США.



Під час своєї промови на церемонії інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що головне завдання України – припинення вогню на Донбасі. Він наголосив, що заради того, аби наші герої більше не гинули, готовий на все. При цьому гарант наголосив, що не Україна почала війну, але саме вона має її закінчувати.



А 22 травня новий голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що команда президента Володимира Зеленського розглядає можливість винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум.