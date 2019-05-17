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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Ротация российских военных: в оккупированный Донецк зашли боевики с тяжелой техникой

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      О том, что российские боевики зашли на оккупированную территорию Донецка говорят защитники украинской Марьинки. Наши армейцы постоянно слышат грохот тяжелой техники и испытывают на себе обстрелы врага ежедневно.

      Жилой дом на краю Марьинки, откуда к оккупированному Донецку каких-то несколько сот метров, сейчас почти полностью разрушен. И в таком состоянии собственно все окружающие дома в этом районе.

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      Рядом разбита больница, далее – уничтожена школа. Когда-то здесь кипела жизнь, однако сейчас – ни одного гражданского человека. Да, собственно, и жить уже негде, ведь с 2014 года боевики каждый день обстреливают Марьинку.

      Как выглядит Донбасс в результате войны с Россией: фото

      Королевские пехотинцы, которые обороняют окраины Марьинки, уже привыкли, что каждый режим тишины существует только на бумаге. Здесь, на передовой, хорошо видят и слышат – чего стоят договоренности с агрессором.

      Одному из украинских военных только девятнадцать и он уже год в украинской армии. Марьинка – первый его боевой выход. Говорит, раньше не пускали дальше штаба. Назад открывать ворота парень возвращаться не хочет. Чувствует, что его место здесь.

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      Вдруг во время разговора журналистов бойцы 24-й бригады замечают движение на позициях врага. Командиры принимают решение сыграть на опережение. Украинские военные говорят, что у боевиков недавно прошла ротация и зашли совсем не шахтеры, а кадровые военные с тяжелой техникой.

      Ночью был слышен шум танковых моторов, которые они пытались заглушить колесной техникой. Было слышно три-четыре танка Т-72,
      – ответил военнослужащий ВСУ Богун.

      Пока танки врага лишь маневрируют на передовой и не стреляют. Но все может измениться в любой момент. Однако украинские военные к этому готовы – есть кому и есть чем дать отпор.

      Как прошли сутки на фронте?На передовой неспокойно прошли сутки: российские наемники 13 раз открывали огонь по позициям нашего войска. Применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

      Вследствие обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб, еще один наш защитник получил ранение. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки ООС, 16 мая один оккупант был уничтожен, четверо – ранены.

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      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Транспорт Оружие Жертвы Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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