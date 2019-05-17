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      Ротація російських військових: до окупованого Донецька зайшли бойовики з важкою технікою

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      Про те, що російські бойовики зайшли до окупованої території Донецька кажуть захисники української Мар'їнки. Наші армійці постійно чують гуркіт важкої техніки та відчувають на собі обстріли ворога щодня.

      Житловий будинок на краю Мар'їнки, звідки до окупованого Донецька якихось декілька сот метрів, зараз майже вщент зруйнований. І в такому стані власне всі навколишні будинки в цьому районі.

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      Поруч розбита лікарня, далі – знищена школа. Колись тут вирувало життя, проте зараз – жодної цивільної людини. Та, власне, і жити вже немає де, адже із 2014 року бойовики чи не щодня обстрілюють Мар'їнку.

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      Королівські піхотинці, що боронять околиці Мар'їнки, вже звикли, що кожен режим тиші існує тільки на папері. Тут, на передовій, добре бачать і чують – чого варті домовленості з агресором.

      Одному із українських військових лише дев'ятнадцять і він вже рік в українській армії. Мар'їнка – перший його бойовий вихід. Каже, раніше не пускали далі штабу. Назад відкривати браму хлопець повертатись не хоче. Відчуває, що його місце тут.

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      Раптом під час розмови журналістів бійці 24-ї бригади помічають рух на позиціях ворога. Командири приймають рішення зіграти на випередження. Українські військові кажуть, що в бойовиків нещодавно пройшла ротація і зайшли зовсім не шахтарі, а кадрові військові із важкої технікою.

      Вночі було чути шум танкових моторів, які вони намагались заглушити колісною технікою. Було чути три-чотири танки Т-72,
      – відповів військовослужбовець ЗСУ Богун.

      Поки що танки ворога лише маневрують на передовій і не стріляють. Але все може змінитись будь-якої миті. Проте українські військові до цього готові – є кому і є чим дати відсіч.

      Як минула доба на фронті? На передовій неспокійно минула доба: російські найманці 13 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська. Застосовували і заборонене Мінськими угодами озброєння. 

      Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще один наш захисник отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки ООС, 16 травня одного окупанта було знищено, чотирьох – поранено.

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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Зброя Війна на Донбасі Новини України Україна – Росія Збройні сили України Жертви Транспорт
      Джерело: 24 канал
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