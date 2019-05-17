15:07
17 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: День бабака в Росії. Геї стрімко захоплюють РФ
      Вєсті Кремля
      22:08, 16 травня
      Вєсті.UA: Яку назву повинні мати політичні партії в Україні. Ляшко тікає з країни
      Вєсті.UA
      20:00, 16 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, 16 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Привід для узаконення агресії: для чого Кремлю потрібні російські громадяни на Донбасі

      65 Читать новость на русском
      Для чого Кремлю "свої" громадяни на Донбасі
      Для чого Кремлю "свої" громадяни на Донбасі / Getty images

      Російські паспорти, які видають українським громадянам на окупованому Донбасі, можуть бути приводом для подальшої військової агресії Російської Федерації.

      Через серйозність ситуації потрібна негайна відповідь держав-учасниць ОБСЄ. Вона, зокрема, може включати невизнання паспортів, які видає РФ на Донбасі. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук, передає УНН.

      Читайте також: ЄС думає над санкціями проти Росії через видачу паспортів на Донбасі

      Зростаюча кількість жителів окупованої частини Донбасу з російськими паспортами може бути використана Кремлівським режимом, відомим своєю військовою непередбачуваністю, як привід для узаконення і розширення використання військової сили в Україні,
      – наголосив Прокопчук на засіданні постійної ради ОБСЄ.

      Він додав, що очікується подальше загострення ситуації з правами людини і основоположними свободами на окупованих територіях, оскільки російська влада переслідуватиме громадян, які не подали заявки на громадянство РФ.

      До речі, людям, які отримали російські паспорти за спрощеною схемою на Донбасі, можуть заборонити в’їзд до країн ЄС. Таку імовірність обговорили 17 травня посли Євросоюзу.

      Своєю чергою, нардеп і координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук повідомляє про труднощі, які виникли в окупантів із незаконною видачею паспортів на Сході. Він також наголошує, що приховати їх наявність від української сторони не вдасться.

      Видача російських паспортів на Донбасі: що відомо?24 квітня президент Російської Федерації Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.

      Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.

      А новообраний український лідер Володимир Зеленський сказав, що має "ходи" для відповіді Москві на оформлення російських паспортів жителям окупованого Донбасу.

      blog_ava
      Нові прогнози букмекерів на Євробачення-2019: кому пророкують перемогу
      сьогодні
      20166
      Теги: Новини України Новини політики Російські паспорти на Донбасі Війна на Донбасі Україна – Росія ОБСЄ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський
      сьогодні , 15:00 Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський
      Артем Овдієнко 179
      Які фракції увійдуть у нову коаліцію у Верховній Раді
      сьогодні , 14:05 Які фракції увійдуть у нову коаліцію у Верховній Раді
      3504
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      16 травня , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      1391
      "Качели" вместо стабильной зарплаты: на что рассчитывать украинцам
      сьогодні , 14:00 "Качели" вместо стабильной зарплаты: на что рассчитывать украинцам
      Сергій Фурса 306
      Лещенко та його квартира: що відомо елітну нерухомість нардепа
      сьогодні , 13:01 Лещенко та його квартира: що відомо елітну нерухомість нардепа
      2 4382
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук