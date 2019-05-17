Привід для узаконення агресії: для чого Кремлю потрібні російські громадяни на Донбасі

Російські паспорти, які видають українським громадянам на окупованому Донбасі, можуть бути приводом для подальшої військової агресії Російської Федерації.

Через серйозність ситуації потрібна негайна відповідь держав-учасниць ОБСЄ. Вона, зокрема, може включати невизнання паспортів, які видає РФ на Донбасі. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук, передає УНН.

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Зростаюча кількість жителів окупованої частини Донбасу з російськими паспортами може бути використана Кремлівським режимом, відомим своєю військовою непередбачуваністю, як привід для узаконення і розширення використання військової сили в Україні,

– наголосив Прокопчук на засіданні постійної ради ОБСЄ.

Він додав, що очікується подальше загострення ситуації з правами людини і основоположними свободами на окупованих територіях, оскільки російська влада переслідуватиме громадян, які не подали заявки на громадянство РФ.

До речі, людям, які отримали російські паспорти за спрощеною схемою на Донбасі, можуть заборонити в’їзд до країн ЄС. Таку імовірність обговорили 17 травня посли Євросоюзу.

Своєю чергою, нардеп і координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук повідомляє про труднощі, які виникли в окупантів із незаконною видачею паспортів на Сході. Він також наголошує, що приховати їх наявність від української сторони не вдасться.

Видача російських паспортів на Донбасі: що відомо?24 квітня президент Російської Федерації Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.



Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.



А новообраний український лідер Володимир Зеленський сказав, що має "ходи" для відповіді Москві на оформлення російських паспортів жителям окупованого Донбасу.