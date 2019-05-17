Видача російських паспортів на Донбасі перетворилася на фарс, – Тимчук

В жителів окупованих територій на Донбасі, які все ж вирішили отримати російські паспорти, вже виникло чимало труднощів із процедурою.

Так, для "спрощеного" процесу отримання російського громадянства спершу треба отримати паспорт так званих "ДНР" чи "ЛНР". Окрім того, російські окупанти на Донбасі вимагають в охочих отримати їх паспорти велику кількість різноманітних довідок і нотаріально завірених копій українських документів. Всі ці послуги – платні. Про це інформує нардеп і координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук.

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Особливе невдоволення висловлюють так звані "ветерани ополчення", які брали активну участь в бойових діях проти України, а тепер змушені також вистоювати у величезних чергах для отримання російського паспорта,

– розповідає Тимчук.

За його словами, одночасно з'явилася чимала кількість "посередників", які роблять на отриманні паспортів РФ свій бізнес. Вони за додаткову плату беруться не тільки за прискорення процесу отримання документа, але і за прописку родичів "клієнтів" з неокупованої території в ОРДЛО.

Зазначимо, що тим, хто все ж вирішили отримати російські паспорти за спрощеною схемою на Донбасі, приховати це від української сторони у майбутньому не вдасться. Так, "Інформаційний спротив" вже розсекретив інформацію про те, як документ отримувала коханка ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, Вікторія Талакіна.

Тимчук наголошує: усі списки із тими "громадянами ДНР", які вже подали документи на громадянство РФ, теж опиняться у вільному доступі в мережі. "Всидіти на двох кріслах не вдасться", – наголоси він.

Що відомо про видачу українцям паспортів Росії?24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.



Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії. Обраний президентом України Володимир Зеленський сказав, що має "ходи" для відповіді Москві на оформлення російських паспортів жителям окупованого Донбасу.