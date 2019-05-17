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      Выдача российских паспортов на Донбассе превратилась в фарс, – Тимчук

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      Жители оккупированных территорий испытывают трудности с получением российских паспортов
      Жители оккупированных территорий испытывают трудности с получением российских паспортов / Радио Свобода

      У жителей оккупированных территорий на Донбассе, которые все же решили получить российские паспорта, уже возникло множество трудностей с процедурой.

      Так, для "упрощенного" процесса получения российского гражданства сначала нужно получить паспорт так называемых "ДНР" или "ЛНР". Кроме того, российские оккупанты на Донбассе требуют у желающих получить их паспорта большое количество разнообразных справок и нотариально заверенных копий украинских документов. Все эти услуги – платные. Об этом сообщает нардеп и координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тимчук.

      Читайте также: ЕС думает над санкциями против России из-за выдачи паспортов на Донбассе

      Особое недовольство выражают так называемые "ветераны ополчения", которые принимали активное участие в боевых действиях против Украины, а теперь вынуждены также выстаивать в огромных очередях для получения российского паспорта,
      – рассказывает Тимчук.

      По его словам, одновременно появилась большое количество "посредников", которые делают на получении паспортов РФ свой бизнес. Они за дополнительную плату берутся не только за ускорение процесса получения документа, но и за прописку родственников "клиентов" с неоккупированной территории в ОРДЛО.

      Отметим, что тем, кто все же решил получить российские паспорта по упрощенной схеме на Донбассе, скрыть это от украинской стороны в будущем не удастся. Так, "Информационное сопротивление" уже рассекретило информацию о том, как документ получала любовница главаря "ДНР" Дениса Пушилина, Виктория Талакина.

      Тимчук отмечает: все списки с теми "гражданами ДНР", кто уже подал документы на гражданство РФ, тоже окажутся в свободном доступе в сети. "Усидеть на двух креслах не удастся", – ударения он.

      Что известно о выдаче украинцам паспортов России?
      24 апреля президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Уже 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.

      Украинское государство не признает такие российские паспорта своих граждан. Кроме того, украинцев предостерегли: государство будет знать, кто получил фейковый паспорт России. Избранный президентом Украины Владимир Зеленский сказал, что у него есть "ходы" для ответа Москве на оформление российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Тимчук Украина – Россия Война на Донбассе Российские паспорта на Донбассе
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