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      ЄС думає над санкціями проти Росії через видачу паспортів на Донбасі

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      ЄС вивчить можливість введення санкцій проти РФ через роздачу паспортів на Донбасі
      ЄС вивчить можливість введення санкцій проти РФ через роздачу паспортів на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Європейський союз найближчим часом обговорить можливість запровадження санкцій проти Росії через незаконну видачу паспортів мешканцям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою. За введення жорстких обмежень проти Кремля вже виступила Естонія.

      Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні зауважила, що 13 травня у Брюсселі дипломати розглянули питання щодо паспортизації окупованого Донбасу, передає Укрінформ. Тому, незабаром можна чекати якісь конкретні кроки від ЄС за наслідками цього обговорення.

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      "Ми обговорювали це питання (реакцію на роздачу російських паспортів, – 24 канал) не лише в рамках зустрічі Східного Партнерства, але також серед міністрів під час Ради ЄС. Я впевнена, що наступні кроки щодо цієї проблеми будуть протягом наступних тижнів", – зауважила Могеріні.

      Водночас, глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу переконаний, що ЄС зобов'язаний розширити санкції проти Москви за роздачу громадянства РФ українцям, які живуть на окупованих територіях.

      Провокативні дії Росії в Україні говорять самі за себе. ЄС не повинен визнавати російські паспорти, видані українцям на окупованих територіях, має розглянути розширення санкцій. ЄС залишатиметься єдиним у підтримці територіальної цілісності і суверенітету України,
      – написав Рейнсалу у Twitter.

       

      Таку думку естонського міністра підтримав глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс. Він називає дії Путіна "тихою анексією" та закликає Євросоюз відреагувати рішуче на цинічну поведінку Росії на Донбасі.

      Проте, не всі підтримують покарання Росії за її зухвалі дії щодо України. Так, глава МЗС Чехії Томаш Петршичек заявив, що Євросоюз не має наміру запроваджувати нові санкції проти Росії через "паспортне рішення" Путіна, не "планує тиснути на Москву" і сподівається на пошук діалогу з країною-агресором.

      Позицію Чехії підтримав і румунський глава МЗС Теодор Мелешкану. Він сказав, що нові санкції проти РФ не потрібні українцям, адже створять проблеми "самій Україні".

      Що Путін задумав на окупованому Донбасі із російськими паспортами?24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців із окупованого Криму.

      Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії. Та це ще не все, адже уряд Росії ще розгляне законопроект про спрощення отримання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання українців на території РФ.

      За даними Міноборони України російські паспорти, видані жителям окупованого Донбасу, будуть дійсні лише на території Ростовської області РФ.

      blog_ava
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      сьогодні
      1985
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Російські паспорти на Донбасі Естонія Федеріка Могеріні Євросоюз Санкції
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