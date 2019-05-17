Повод для узаконивания агрессии: для чего Кремлю нужны российские граждане на Донбассе

Российские паспорта, которые выдают украинским гражданам в оккупированном Донбассе, могут быть поводом для дальнейшей военной агрессии Российской Федерации.

Из-за серьезности ситуации нужен немедленный ответ государств-участников ОБСЕ. Она, в частности, может включать непризнание паспортов, которые выдает РФ на Донбассе. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, передает УНН.

Читайте также: ЕС думает над санкциями против России из-за выдачи паспортов на Донбассе

Растущее количество жителей оккупированной части Донбасса с российскими паспортами может быть использовано Кремлевским режимом, известным своей военной непредсказуемостью, как повод для узаконивания и расширения использования военной силы в Украине,

– отметил Прокопчук на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Он добавил, что ожидается дальнейшее обострение ситуации с правами человека и основополагающими свободами на оккупированных территориях, поскольку российская власть будет преследовать граждан, которые не подали заявки на гражданство РФ.

Кстати, людям, которые получили российские паспорта по упрощенной схеме на Донбассе, могут запретить въезд в страны ЕС. Такую вероятность обсудили 17 мая послы Евросоюза.

В свою очередь, нардеп и координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает о трудностях, которые возникли в оккупантов с незаконной выдачей паспортов на Востоке. Он также отмечает, что скрыть их наличие от украинской стороны не удастся.

Выдача российских паспортов на Донбассе: что известно?24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Уже 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.



Украинское государство не признает такие российские паспорта своих граждан. Кроме того, украинцев предостерегли: государство будет знать, кто получил фейковый паспорт России.



А новоизбранный украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что имеет "ходы" для ответа Москве на оформление российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.