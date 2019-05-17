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      Чехія засудила свого військового, який воював на Донбасі

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      Ерік Ешту в суді
      Ерік Ешту в суді / zpravy.aktualne.cz

      Військовослужбовця збройних сил Чехії засудили за звинуваченням в тероризмі та участь у бойових діях на боці російських окупантів на тимчасово окупованій території України.

      Еріка Ешту засудили на три роки умовно з відстрочкою на чотири роки та скасували його військове звання. Це означає завершення його кар'єри в чеській армії. Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс у соціальній мережі Facebook.

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      Прокуратура заявляла, що Ешту займався охороною окопів та виконував побічні роботи для сепаратистів. Наприклад, доглядав за зброєю або брав участь в обстрілах.

      Його подорож не мала туристичний характер. Прямих доказів про те, що він брав участь у терористичній діяльності немає, але він був частиною незаконного військового озброєного угрупування: рив окопи, допомагав на кухні, тобто фактично сприяв дестабілізації законного устрою України,
      – заявив суддя пардубіцького суду Ян Шлосар.

      Ерік Ешту наполягав, що до України їздив у гості, а у формі сепаратистів і зі зброєю просто сфотографувався на пам'ять.

      Ерік Ешту
      Ерік Ешту в суді

      Суд виніс умовний вирок, вважаючи, що участь Ешту в конкретному терористичному акті не було доведено.

      "Незважаючи на те, що вирок умовний, проте це важливий прецедент, і пересторога всім тим, хто може ще планує стати на бік злочинців і терористів на Донбасі. Оскільки вже сама участь у незаконних формуваннях зі зброєю в руках була кваліфікована судом, як підготовка до терористичного акту", – написав Перебийніс.

      За інформацією чеських ЗМІ, правоохоронці Чехії розслідують ще понад десять подібних справ. Ерік Ешту став першим громадянином Чехії, який отримав вирок за участь у бойових діях на Сході України зі сторони російських гібридних сил.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Чехія Новини Росії
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