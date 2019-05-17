Чехия осудила своего военного, который воевал на Донбассе

Военнослужащего вооруженных сил Чехии осудили по обвинению в терроризме и участии в боевых действиях на стороне российских оккупантов на временно оккупированной территории Украины.

Эрика Эшту осудили на три года условно с отсрочкой на четыре года и отменили его воинское звание. Это означает завершение его карьеры в чешской армии. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в социальной сети Facebook.

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Прокуратура заявляла, что Эшту занимался охраной окопов и выполнял побочные работы для сепаратистов. Например, ухаживал за оружием или участвовал в обстрелах.

Его путешествие не имело туристический характер. Прямых доказательств о том, что он участвовал в террористической деятельности нет, но он был частью незаконного военного вооруженного группировки: рыл окопы, помогал на кухне, то есть фактически способствовал дестабилизации законного устройства Украины,

- заявил судья Пардубицкого суда Ян Шлосар.

Эрик Эшту настаивал, что до Украины ездил в гости, а в форме сепаратистов и с оружием просто сфотографировался на память.



Эрик Эшту в суде

Суд вынес условный приговор, считая, что участие Эшту в конкретном террористическом акте не было доказано.

"Несмотря на то, что приговор условный, однако это важный прецедент, и является предостережение всем тем, кто может еще планирует стать на сторону преступников и террористов на Донбассе. Поскольку уже само участие в незаконных формированиях с оружием в руках было квалифицировано судом как подготовка к террористическому акту", – написал Перебийнис.

По информации чешских СМИ, правоохранители Чехии расследуют еще более десяти подобных дел. Эрик Эшту стал первым гражданином Чехии, который получил приговор за участие в боевых действиях на Востоке Украины со стороны российских гибридных сил.