Россияне угрожают владельцу отеля в Чехии, который не селил без заявления против аннексии Крыма

Владелец отеля "Бриони Бутик" в чешском городе Острава в 2014 году отказался селить россиян, пока те не осудят аннексию Крыма. Такое решение вызвало жалобы, штрафы и даже судебные разбирательства, однако в итоге конституционный суд страны заявил – нарушений нет. Теперь россияне угрожают владельцу отеля.

Туристов из России приезжает много – и это весомая часть прибыли отеля, рассказал его владелец Томаш Крчмарж "Радио Свободе".

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Действовать он решил сразу после того, как услышал об аннексии Россией Крыма из новостей. Книга, в которой гости из России могли подписаться за или против аннексии, лежала возле входа. В объявлении было два предложения.

"С 23 апреля мы не принимаем граждан России из-за аннексии Крыма. Заранее просим прощения у порядочных граждан Федерации".

Скриншот с видео "Радио Свобода"

Порядочными считались те, кто подписывал заявление об осуждении аннексии.

Я видел реакции некоторых россиян. Они были положительными – подписались, написали адрес, имя, получили ключи и могли заселяться,

– рассказывает Томаш.

Если же не подписывали – то должны были покинуть помещение. В гостиницу начали наведываться с проверками после того, как о поступке Томаша (так зовут владельца отеля) написали журналисты.

"Знаете, что странно? Государственное учреждение выписывает мне штраф, а государство одновременно вводит санкции против России", – сказал владелец.

Новость об этом снова взорвала сети и медиа. За несколько дней на фейсбук-страницу отеля поступили тысячи сообщений. В частности – недоброжелательных. Россияне не скупятся на оскорбления и даже ложные обвинения.

Мы получаем много угроз от сторонников России. Угрожают, что убьют владельца отеля, а сам отель – подожгут,

– пояснил чех.

Из-за этого он даже обратился в полицию. Однако большинство сообщений – положительные и со словами поддержки. Сегодня отель без проблем поселяет россиян и не заставляет подписывать петицию против аннексии. Владелец отеля признается – о своем поступке не жалеет.

"Я помню, как было, когда коммунисты были здесь 30 лет назад. Я бы не хотел их здесь больше видеть. Я бы хотел, чтобы в Украине был покой. Это будет защищать нас от России", – подчеркнул он.

Дело отеля "Бриони" в ближайшее время должны вернуть в высший админсуд Чехии.

Как история дошла до суда?

Чешская коммерческая инспекция наложила на отель штраф в 50 тысяч чешских крон. По нынешнему курсу – это почти 58 тысяч гривен. Впоследствии суды снизили штраф до 5 тысяч.



Самый высокий административный суд тогда констатировал, что выражение политической позиции не дает права принуждать клиентов уходить от внешней политики их государства. Владельцы отеля не согласились с этим и пришли с обжалованием в Конституционный суд.