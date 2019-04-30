В Чехии суд поддержал отель, который не принимал россиян без заявления против аннексии Крыма

Отель в чешском городе Острава отказался поселять граждан России, пока они не напишут заявления с осуждением аннексии Крыма. Чешской коммерческой инспекции это не понравилось – она обвинила владельцев в дискриминации и наложила штраф, однако конституционный суд страны нарушений не увидел

Также суд отменил штраф, который наложили на фирму-владелицу отеля. Теперь дело возвращается на повторное рассмотрение в Высший административный суд Чехии, сообщает "Радио Свобода".

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В деле с отелем Brioni в центре Остравы речь шла о непосредственном и эмоциональном выражении политической позиции его владельца. Причина резкой позиции владельца отеля – однозначное нарушение международного права, каким является аннексия Крыма Россией. Эта позиция совпадает с внешней политикой Чехии и политикой международных организаций. Конституционный суд в этом ни одной дискриминации не увидел.

Предприниматель не должен быть политически нейтральным и при осуществлении предпринимательской деятельности ему нельзя запретить высказывать свою политическую позицию, если это делается корректным образом,

– отметил судья-докладчик по делу Войтех Шимичек.

К тому же, в суде отметили, что отель повел себя предсказуемо и анонсировал такое ограничение своих услуг в интернете.

Какая связь между чешским отелем и аннексией Крыма?Скандал разгорелся весной 2014 года, вскоре после того, как Россия аннексировала украинский Крым. Когда в апреле того года отель Brioni проверила Чешская коммерческая инспекция, там обнаружили объявление, что граждане России не могут поселиться там, если не подпишут заявление с осуждением оккупации Крыма. Инспекция наложила на фирму-владелец отеля штраф в 50 тысяч чешских крон. По нынешнему курсу – это почти 58 тысяч гривен. Впоследствии суды снизили штраф до 5 тысяч.



Высший административный суд тогда констатировал, что выражение политической позиции не дает права заставлять клиентов отмежевываться от внешней политики их государства. Владельцы отеля не согласились с этим и пришли с обжалованием в Конституционный суд.