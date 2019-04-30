23:37
30 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      В Чехии суд поддержал отель, который не принимал россиян без заявления против аннексии Крыма

      58 Читати новину українською
      Конституционный суд Чехии поддержал отель в непоселении россиян, которые отказывались осудить аннексию Крыма
      Конституционный суд Чехии поддержал отель в непоселении россиян, которые отказывались осудить аннексию Крыма / Фото из открытых источников

      Отель в чешском городе Острава отказался поселять граждан России, пока они не напишут заявления с осуждением аннексии Крыма. Чешской коммерческой инспекции это не понравилось – она обвинила владельцев в дискриминации и наложила штраф, однако конституционный суд страны нарушений не увидел

      Также суд отменил штраф, который наложили на фирму-владелицу отеля. Теперь дело возвращается на повторное рассмотрение в Высший административный суд Чехии, сообщает "Радио Свобода".

      Читайте также: Чешский военный может получить пожизненное за участие в войне на Донбассе

      В деле с отелем Brioni в центре Остравы речь шла о непосредственном и эмоциональном выражении политической позиции его владельца. Причина резкой позиции владельца отеля – однозначное нарушение международного права, каким является аннексия Крыма Россией. Эта позиция совпадает с внешней политикой Чехии и политикой международных организаций. Конституционный суд в этом ни одной дискриминации не увидел.

      Предприниматель не должен быть политически нейтральным и при осуществлении предпринимательской деятельности ему нельзя запретить высказывать свою политическую позицию, если это делается корректным образом,
       отметил судья-докладчик по делу Войтех Шимичек.

      К тому же, в суде отметили, что отель повел себя предсказуемо и анонсировал такое ограничение своих услуг в интернете.

      Какая связь между чешским отелем и аннексией Крыма?Скандал разгорелся весной 2014 года, вскоре после того, как Россия аннексировала украинский Крым. Когда в апреле того года отель Brioni проверила Чешская коммерческая инспекция, там обнаружили объявление, что граждане России не могут поселиться там, если не подпишут заявление с осуждением оккупации Крыма. Инспекция наложила на фирму-владелец отеля штраф в 50 тысяч чешских крон. По нынешнему курсу – это почти 58 тысяч гривен. Впоследствии суды снизили штраф до 5 тысяч.

      Высший административный суд тогда констатировал, что выражение политической позиции не дает права заставлять клиентов отмежевываться от внешней политики их государства. Владельцы отеля не согласились с этим и пришли с обжалованием в Конституционный суд.

      blog_ava
      Жена Зеленского рассказала о сопротивлении цензуре Коломойского и ближайших планах президента
      сегодня
      723
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Чехия Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 апреля: ЦИК объявила официальные результаты выборов, пожар на Ровенской АЭС
      сегодня , 22:35 Главные новости 30 апреля: ЦИК объявила официальные результаты выборов, пожар на Ровенской АЭС
      131
      Перевага на нашому боці, – боєць Олексій про обстріли та розчарованих терористів
      сегодня , 22:00 Перевага на нашому боці, – боєць Олексій про обстріли та розчарованих терористів
      Повернись живим 729
      Визов для страны: о судьбе украинского Facebook после выборов
      сегодня , 19:00 Визов для страны: о судьбе украинского Facebook после выборов
      Павло Казарін 216
      На майские праздники в Киеве возможны беспорядки и провокации
      сегодня , 18:30 На майские праздники в Киеве возможны беспорядки и провокации
      Ірина Поліщук 412
      Музыкальные новинки апреля: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
      сегодня , 17:00 Музыкальные новинки апреля: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
      Олена Булан 201
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Путин перешел к новому этапу войны — экономическому, — Луценко
       7 октября 2014 , 22:13
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Банду автоугонщиков выпустят под залог
       6 ноября 2018 , 16:48
      Бавария организовывает главный трансфер января: новый лидер обороны, рекорды для двух клубов, а Реал и МЮ – с носом
       20 декабря 2018 , 15:47
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук