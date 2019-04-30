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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Чешский военный может получить пожизненное за участие в войне на Донбассе

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      Чехия судит своего гражданина, который воевал на стороне боевиков
      Чехия судит своего гражданина, который воевал на стороне боевиков / idnes.cz

      Военнослужащего вооруженных сил Чехии Эрика Ешту обвиняют в терроризме из-за участия в боевых действиях на стороне боевиков на востоке Украины. Присоединиться к ним он решил еще до чешской армии.

      Суд города Пардубице в понедельник, 30 марта, рассматривал дело относительно солдата, которого обвиняют в терроризме, сообщает местный Denik.

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      Прихвостень боевиков хвастался пребыванием на Донбассе своим соседям по комнате, когда служил в 43-м воздушно-десантном батальоне в Хрудими (Чехия). После этого командиры батальона обнаружили анонимный профиль подсудимого в Facebook, в котором тот называл себя "элитным десантником".

      Подполковник батальона Ива Зелинка передал военной милиции ряд сведений из этого профиля, в частности, фотографии. На них Ешту был одет в униформы разных стран, иногда держа оружие.

      Рассмотрение дела продолжится 17 мая. Как сообщает чешское издание Idnes, Ешту грозит от 12 до 20 лет заключения или даже пожизненное.


      Эрик Эшта участвовал в война на востоке Украины на стороне боевиков / Источник: idnes.cz

      Отметим, суд в Мюнхене приговорил племянника скандального российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергея Киселева к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Причина – подготовка к войне на Донбассе. Еще одного прихвостня пророссийских боевиков приговорили в Латвии. Местный житель Артем Скрипник получил 5 лет лишения свободы.




      Оккупированные Россией территории на Донбассе

      blog_ava
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      Теги: Чехия Операция Объединенных сил Новости политики Война на Донбассе Новости Украины
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