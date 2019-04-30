Чеський військовий може отримати довічне за участь у війні на Донбасі

Військовослужбовця збройних сил Чехії Еріка Ешту звинувачують у тероризмі через участь в бойових діях на боці бойовиків на сході України. Приєднатись до них він вирішив ще до чеської армії.

Суд міста Пардубіце у понеділок, 30 березня, розглядав справу щодо солдата, якого звинувачують у тероризмі, повідомляє місцевий Denik.

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Посіпака бойовиків вихвалявся перебуванням на Донбасі своїм сусідам по кімнаті, коли служив у 43-му повітряно-десантному батальйоні в Хрудимі (Чехія). Після цього командири батальйону виявили анонімний профіль підсудного у Facebook, в якому той називав себе "елітним десантником".

Підполковник батальйону Іва Зелінка передав військовій міліції низку відомостей з цього профілю, зокрема, фотографії. На них Ешту був одягнений в уніформи різних країн, іноді тримаючи зброю.

Розгляд справи триватиме 17 травня. Як повідомляє чеське видання Idnes, Ешту загрожує від 12 до 20 років ув'язнення або ж навіть довічне.



Ерік Ешта брав участь у війна на сході України на боці бойовиків/ Джерело: idnes.cz



Зазначимо, суд у Мюнхені засудив племінника скандального російського пропагандиста Дмитра Кисельова Сергія Кисельова до двох років і трьох місяців позбавлення волі. Причина – підготовка до війни на Донбасі. Ще одного посіпаку проросійських бойовиків засудили у Латвії. Місцевий житель Артем Скрипник отримав 5 років позбавлення волі.





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