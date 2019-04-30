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      Чеський військовий може отримати довічне за участь у війні на Донбасі

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      Чехія судить свого громадянина, який воював на боці бойовиків
      Чехія судить свого громадянина, який воював на боці бойовиків / idnes.cz

      Військовослужбовця збройних сил Чехії Еріка Ешту звинувачують у тероризмі через участь в бойових діях на боці бойовиків на сході України. Приєднатись до них він вирішив ще до чеської армії.

      Суд міста Пардубіце у понеділок, 30 березня, розглядав справу щодо солдата, якого звинувачують у тероризмі, повідомляє місцевий Denik.

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      Посіпака бойовиків вихвалявся перебуванням на Донбасі своїм сусідам по кімнаті, коли служив у 43-му повітряно-десантному батальйоні в Хрудимі (Чехія). Після цього командири батальйону виявили анонімний профіль підсудного у Facebook, в якому той називав себе "елітним десантником".

      Підполковник батальйону Іва Зелінка передав військовій міліції низку відомостей з цього профілю, зокрема, фотографії. На них Ешту був одягнений в уніформи різних країн, іноді тримаючи зброю.

      Розгляд справи триватиме 17 травня. Як повідомляє чеське видання Idnes, Ешту загрожує від 12 до 20 років ув'язнення або ж навіть довічне.


      Ерік Ешта брав участь у війна на сході України на боці бойовиків/ Джерело: idnes.cz

      Зазначимо, суд у Мюнхені засудив племінника скандального російського пропагандиста Дмитра Кисельова Сергія Кисельова до двох років і трьох місяців позбавлення волі. Причина – підготовка до війни на Донбасі. Ще одного посіпаку проросійських бойовиків засудили у Латвії. Місцевий житель Артем Скрипник отримав 5 років позбавлення волі.


      Окуповані Росією території на Донбасі

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      Теги: Операція Об'єднаних сил Чехія Новини політики Новини України Війна на Донбасі
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