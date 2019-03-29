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      В Латвии осудили боевика за войну на Донбассе

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      Боевик участвовал в военных операциях в оккупированном Луганске
      Боевик участвовал в военных операциях в оккупированном Луганске / Иллюстративное фото

      Рижский окружной суд приговорил жителя Даугавпилса Артема Скрипника к пяти годам лишения свободы за участие в военных действиях на стороне пророссийских боевиков на Донбассе.

      Кроме того, Скрипника ждет "режим испытываемого надзора" еще в течение двух лет после тюрьмы, сообщает агентство LETA.

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      Скрипник живет в Латвии в статусе негражданина. Отмечается, что своим решении Рижский суд отменил оправдательный приговор, который вынес 4 августа 2017 года суд Видземского пригорода Риги.

      По информации следствия, Скрипник принимал участие в военных операциях в оккупированном Луганске весной 2015 года и учил сепаратистов обращению с огнестрельным оружием. В Генеральной прокуратуре Латвии заявили, что действия осужденного противоречили международному праву и уставу ООН.

      Отметим, суд в Мюнхене приговорил племянника скандального российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергея Киселева к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Причина – подготовка к войне на Донбассе.


      Карта оккупированных территорий

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      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Латвия Новости политики
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