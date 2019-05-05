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      Росіяни погрожують власнику готелю у Чехії, який не селив без заяви проти анексії Криму

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      "Ми отримуємо багато погроз від прихильників Росії", – власник готелю у Чехії
      "Ми отримуємо багато погроз від прихильників Росії", – власник готелю у Чехії / Скріншот із відео "Радіо Свобода"

      Власник готелю "Бріоні Бутік" у чеському місті Острава у 2014 році відмовився селити росіян, доки ті не засудять анексію Криму. Таке рішення спричинило скарги, штрафи і навіть судову тяганину, однак зрештою конституційний суд країни заявив – порушень немає. Тепер росіяни погрожують власникові готелю.

      Туристів із Росії приїздить багато – і це вагома частина прибутку готелю, розповів його власник Томаш Крчмарж "Радіо Свободі".

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      Діяти він вирішив відразу після того, як почув про анексію Росією Криму із новин. Книга, у якій гості із Росії могли підписатися за чи проти анексії, лежала блія входу. В оголошенні було два речення.

      "З 23 квітня ми не приймаємо громадян Росії через анексію Криму. Наперед просимо вибачення у порядних громадян Федерації".


      Скріншот із відео "Радіо Свобода"

      Порядними вважались ті, хто підписував заяву про засудження анексії.

      Я бачив реакції деяких росіян. Вони були позитивними – підписалися, написали адресу, ім’я, отримали ключі і могли заселятися,
      – розповідає Томаш.

      Якщо ж не підписували – то мусили покинути приміщення. До готелю почали навідуватися із перевірками після того, як про вчинок Томаша (так звати власника готелю) написали журналісти.

      "Знаєте, що дивно? Державна установа виписує мені штраф, а держава водночас вводить санкції проти Росії", - сказав власник.

      Новина про це знову вибухнула у мережі та медіа. За декілька днів на фейсбук-сторінку готелю надійшли тисячі повідомлень. Зокрема – недоброзичливих. Росіяни не скупляться на образи та навіть неправдиві звинувачення.

      Ми отримуємо багато погроз від прихильників Росії. Погрожують, що вб’ють власника готелю, а сам готель – підпалять,
      – пояснив чех.

      Через це він навіть звернувся до поліції. Однак більшість таких повідомлень – позитивні та зі словами підтримки. Сьогодні готель без проблем селить Росіян та не змушує підписувати петицію проти анексії. Власник готелю зізнається – про свій вчинок не шкодує.

      "Я пам’ятаю, як було, коли комуністи були тут 30 років тому. Я б не хотів їх тут більше бачити. Я б хотів, щоб в Україні був спокій. Це захищатиме нас від Росії", – наголосив він.

      Справа готелю "Бріоні" найближчим часом має повернутися у найвищий адмінсуд Чехії.

      Як історія дійшла до суду?Чеська комерційна інспекція наклала на готель штраф у 50 тисяч чеських крон. За нинішнім курсом – це майже 58 тисяч гривень. Згодом суди знизили штраф до 5 тисяч.

      Найвищий адміністративний суд тоді констатував, що висловлення політичної позиції не дає права примушувати клієнтів відмежовуватися від зовнішньої політики їхньої держави. Власники готелю не погодилися з цим і дійшли з оскарженнями до Конституційного суду.

      blog_ava
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      сьогодні
      19882
      Теги: Російська пропаганда Анексія Криму Новини політики Чехія Новини Росії
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