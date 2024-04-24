Водночас потреби української піхоти у снарядах складають приблизно 300 тисяч на місяць або 10 тисяч на добу. Як розповів 24 Каналу льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан, саме така кількість боєприпасів дозволить українським захисникам тримати паритет з ворогом.
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Цього буде достатньо
Росіяни також використовують 10 тисяч снарядів на добу. Вони виготовляють до 7 тисяч, а ще до 3 тисяч збирають по світу – у Північній Кореї, Ірані, Китаї.
Україні потрібно протиставити ворогу свої 10 тисяч боєприпасів. Тому якщо матимемо 300 тисяч снарядів на місяць, це буде дуже важливо. Тоді це вже йдеться про цифру у 2 мільйони снарядів, і така кількість теоретично є,
– підкреслив військовий експерт.
Президент Чехії Петр Павел озвучував цифру у 800 тисяч снарядів, яку може отримати Україна, а також додатково ще 700 тисяч. Також Естонія знайшла 1 мільйон снарядів для РСЗВ "Град".
Якщо ця кількість снарядів буде закуплено та доставлено, цього вже буде достатньо, щоб відстрілювати 10 тисяч снарядів на добу до кінця 2024 року,
– наголосив полковник ЗСУ.
Крім того, ще європейські країни мають виготовити та поставити снаряди, які були обіцяні раніше. Також в Україні виробляються власні боєприпаси. Тому в цілому можна бути вийти на суму понад 3 мільйонів снарядів.
"Це дуже гарний доробок. Питання в тому, на який термін розрахована ця кількість – тільки на 2024 рік, або ж і 2025-й. Якщо ж матимемо 10 тисяч снарядів на добу, тоді стабілізація фронту буде забезпечена", – зауважив він.
Простіше завдання
Також потрібна достатня кількість стволів – артилерії, яка ці снаряди буде використовувати. Проте тут завдання трохи простіше: Україна самостійно їх виготовляє. До того ж нам постачають партнери ще радянські зразки 122 та 153 калібру, мінометні – 82 та 120 калібру.
"Їхня загальна кількість може бути достатньою навіть для локальних наступальних чи контрнаступальних дій. Після отримання Україною авіації вони цілком можливі", – сказав Роман Світан.
Постачання снарядів Україні
- Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи пакет військової допомоги, який США найближчим часом передасть Україні, наголосив на зброї, яка найбільше потрібна ЗСУ. Насамперед це засоби протиповітряної оборони – ракети-перехоплювачі, а також – артилерія 155 калібру. Він зазначив, що вона дуже потрібна на землі, "оскільки росіяни продовжують просуватися вперед".
- Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов спосіб передати Україні 800 тисяч снарядів. Проте для здійснення цього постачання потрібно знайти фінанси.
- Також міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголосив, що його країна може збільшити кількість боєприпасів для України до 1,5 мільйона, і вони можуть надійти впродовж 2024 року.
- Крім того, Естонія вийшла з ініціативою передати Україні 1 мільйон снарядів калібром 155 та 152 міліметрів для РСЗВ "Град". Міністр оборони країни Ханно Певкур звернувся до країн – членів НАТО щодо фінансування цієї ініціативи, яка коштуватиме 2 мільйони доларів.