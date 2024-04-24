В то же время потребности пехоты в снарядах составляют примерно 300 тысяч в месяц или 10 тысяч в сутки. Как рассказал 24 Каналу летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан, именно такое количество боеприпасов позволит украинским защитникам держать паритет с врагом.

Важно Значительная часть оружия из первого пакета США для Украины уже на складах Германии и Польши, – CNN

Этого будет достаточно

Россияне также используют 10 тысяч снарядов в сутки, а изготавливают до 7 тысяч, а еще до 3 тысяч собирают по миру – в Северной Корее, Иране, Китае.

Украине нужно противопоставить врагу свои 10 тысяч боеприпасов. Поэтому если будем иметь 300 тысяч снарядов в месяц, это будет очень важно. Тогда это уже речь идет о цифре в 2 миллиона снарядов, и такое количество теоретически есть,

– подчеркнул военный эксперт.

Президент Чехии Петр Павел озвучивал цифру в 800 тысяч снарядов, которую может получить Украина, а также дополнительно еще 700 тысяч. Также Эстония нашла 1 миллион снарядов для РСЗО "Град".

Если это количество снарядов будет закуплено и доставлено, этого уже будет достаточно, чтобы отстреливать 10 тысяч снарядов в сутки до конца 2024 года,

– подчеркнул полковник ВСУ.

Кроме того, еще европейские страны должны изготовить и поставить снаряды, которые были обещаны ранее. Также в Украине производятся собственные боеприпасы. Поэтому в целом можно быть выйти на сумму более 3 миллионов снарядов.

"Это очень хороший задел. Вопрос в том, на какой срок рассчитано это количество – только на 2024 год, или же и 2025-й. Если же будем иметь 10 тысяч снарядов в сутки, тогда стабилизация фронта будет обеспечена", – отметил он.

Обратите внимание! После того как за законопроект о выделении Украине почти 61 миллиард долларов проголосовала Палата представителей и Сенат, соответствующий документ должен подписать президент США. Джозеф Байден должен сделать это 24 апреля, а также выступить с обращением к нации.

Проще задача

Также нужна достаточное количество стволов – артиллерии, которая эти снаряды будет использовать. Однако здесь задача немного проще: Украина самостоятельно их производит. К тому же нам поставляют партнеры еще советские образцы 122 и 153 калибра, минометные – 82 и 120 калибра.

"Их общее количество может быть достаточным даже для локальных наступательных или контрнаступательных действий. После получения Украиной авиации они вполне возможны", – сказал Роман Свитан.

Поставка снарядов Украине