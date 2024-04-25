После 24 февраля 2022 года сотни тысяч украинцев присоединились к Силам обороны. Среди них люди разных профессий, которые до полномасштабного вторжения строили карьеру, создавали семьи, но во время большой угрозы взяли в руки оружие и присоединились к армии.

Одним из них является Антон Смецкий – хореограф, который до пандемии и полномасштабного вторжения работал со звездами украинского шоу-бизнеса, имел немало контрактов во многих странах мира. Но после начала масштабного российского наступления присоединился к армии. В боях на Запорожье мужчина получил ранение и потерял ногу, но после реабилитации решил вернуться на фронт.

О пути в армии, поддержке со стороны тех, с кем когда-то приходилось работать, и о мотивации вернуться на передовую – читайте в материале 24 Канала.

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Пандемия и война изменили жизнь

Антон родом из Донецка, но переехал в столицу еще задолго до событий 2014 года. Он строил карьеру хореографа, ездил по миру, в частности имел контракты в таких странах, как Китай, Япония, США, Норвегия, ОАЭ, Бельгия, Франция, Турция. Также работал над концертными шоу украинских звезд, в частности с Ириной Билык.



Антон – профессиональный хореограф / Фото с фейсбук-страницы Антона

Жена Антона также профессионально занималась танцами и именно благодаря им они познакомились во время работы в Турции. Они вместе много работали за границей и мечтали приобрести квартиру. У супругов родилась дочь.

Но наступили сложные времена. Из-за пандемии в 2020 году Антон фактически потерял стабильную работу, поэтому пришлось искать что-то другое. С тех пор и до начала полномасштабной войны он работал таксистом.

Фактически на работе мужчина и встретил полномасштабную войну, хотя сначала осознать то, что происходит, было сложно.

Я тогда был на Троещине, ночевал в машине. Просыпаюсь в 5 утра и вижу – началось движение. Пробки, которых я никогда в такое время не видел. Смотрю по программе – там у нас суммы бешеные. Я слышал в новостях, что Россия должна напасть, но не придавал этому особого значения. А когда увидел собственными глазами... Я же еще и жил на Житомирской трассе в 30 километрах от Киева. Я решил ехать туда, там жена была, дочка. В обычное время это полчаса езды. Тогда я ехал почти 8 часов.

Обстрелы, взрывы, паника. Супруги решили, что жена заберет дочь и уедет с ней за границу. Антон уже решил присоединиться к Силам обороны, чтобы защищать свою страну.

Из хореографа до сапера: путь Антона в армии

Мужчина обивал пороги военкоматов. Это было время, когда из добровольцев выстраивались очереди, поэтому многим отказывали. Антону тоже. И все же мужчина настойчиво хотел защищать свою страну, поэтому все же смог присоединиться к рядам Сил обороны.

Обучение на украинских полигонах, далее – за рубежом. После них – фронт. Антон с собратьями попал на Запорожское направление. Первые страхи и первые испытания, первые взрывы, первые обстрелы. Первые раненые собратья, которых Антону приходилось помогать выводить с позиций. На учениях можно получить много навыков, и не ко всем вещам можно быть готовым, пока не узнаешь их.

Бывало, что и по 20 дней сидели в окопах, не менялись. Без воды могли сидеть по 3 – 4 дня. То, что было в рюкзаке: вода, шоколадки какие-то – все растягивали и делили на всех. Да сколько той воды – по глотку на всех. Тяжело было – дождь, болото, грязь. Спали на сырой земле, без каремата. И как-то выжили. А самое главное – не болели, хоть это было весной, ночи еще были холодными,

– вспоминает Антон.



Антон Смецкий / Фото с фейсбук-страницы воина

Впоследствии Антона прикомандировали к штурмовому подразделению, с которым он работал до ранения. Во время последнего штурма, который происходил на рассвете, он наступил на мину. После взрыва Антон увидел, что ноги нет. По рации мужчина передал, что ранен.

Я лежал, держал свою точку огневую и молился только, чтобы не прилетела какая-то еще мина,

– вспоминает боец.

Далее мужчину ждал долгий путь – лечение, реабилитация, протезирование и снова реабилитация. И после всего, что пришлось пройти, Антон решил вернуться к собратьям.

Неожиданная встреча с Ириной Билык

У Антона с Ириной Билык довольно теплые отношения, ведь мужчина во времена до пандемии был постановщиком ее шоу-балета для концертной программы, однако впоследствии связь оборвалась. И история получила продолжение, когда боец узнал, что в Луцке, где он проходил реабилитацию, у певицы состоится концерт.

Антон приобрел большой букет цветов и пришел на концерт. Ирина Билык была растрогана встречей – она даже и не знала, что мужчина служит в ВСУ.

Она была шокирована, начала плакать прямо на сцене. Я купил ей большой букет роз. Так мы снова начали общаться, она сейчас мне помогает всем, чем может,

– говорит Антон.



Антон встретился с Ириной Билык в Луцке / Фото с фейсбук-страницы воина

Артистка спросила Антона, может ли он снова стать постановщиком ее балета, и мужчина ответил утвердительно. Только для этого нужно одно – чтобы война закончилась.

Мы договорились с Ирой, что я поставлю ей новое шоу. Но только после войны. Конечно, сделаем красивое, тематическое. У меня много друзей-танцоров, которые сейчас служат. Собрать бы их вместе и сделаем маленький балет такой, военный,

– делится планами воин.

Возвращение на фронт

После длительной реабилитации Антон решил вернуться на фронт. Это решение объясняет тем, что не может быть в тылу, когда его собратья и родные на фронте.

Все мои пацаны служат, а что я буду здесь делать? Я чужой в тылу. Я не представляю, что мне здесь делать, когда мои ребята служат. Мой брат двоюродный оператор БПЛА, два друга в Нацгвардии. Нельзя. Надо дальше воевать, потому что менять нас некому – не хотят люди идти в армию,

– отмечает Антон.



Антон Смецкий / Фото с фейсбук-страницы воина

В то же время воин подчеркивает, что не осуждает тех, кто не воюет, потому что убежден, что на фронте нужны мотивированные бойцы, идейные и те, которые имеют желание и цель. Потому что ни одно подразделение не заинтересовано в тех, кто будет только усложнять работу. Антон отмечает, что отношения военных – это о настоящем братстве, о готовности прикрыть спину и помочь в самый тяжелый момент.

Однако Антон подчеркивает, что работать на единую цель должен каждый. Если не в армии, то для армии. Поддерживать финансово и материально. Не быть равнодушным.

Сейчас немало усилий мужчина направляет на то, чтобы достать для собратьев все необходимое – автомобили, дроны, турникеты, технику и другие необходимые вещи. Также работает с собратьями над сборами для FPV-дронов.

После возвращения к службе Антон будет обучать новобранцев саперному делу.

Далее вся наша группа будет выезжать туда (на боевые – 24 Канал) и будем непосредственно работать с новобранцами: обучать, рассказывать и показывать что такое мины, гранаты и бомбы – какие есть, как с ними обращаться, что можно трогать, а что нет, как их ликвидировать. Большинство из них именно ликвидируют, а не разминируют, потому что это опасно для жизни,

– объясняет Антон.

Антону и его собратьям нужна помощь

Пример Антона поражает. Он с иронией относится к полученной травме и не теряет оптимизма даже тогда, когда сложно. Мечтает вернуться к любимому делу, увидеть жену и дочь, разлука с которыми длится уже более 2 лет.

Но несмотря на все мужчина сейчас сосредоточен на том, чтобы его собратья из 116-й отдельной механизированной бригады имели все необходимое. И именно с вашей помощью, дорогие читатели, мы смогли собрать 120 000 гривен на бус для подразделения Антона, который находится на Запорожском направлении.

Сейчас же бойцам нужен разведывательный дрон DJI Mavic. С прошлого сбора осталось 20 000 гривен, поэтому цель сбора – 80 000 гривен.

Приобщиться к сбору просто. Вы можете задонатить на монобанку или по номеру карты – 5375 4112 1734 8668.



Антон и его собратья на Запорожском направлении / Фото предоставлено 24 Каналу

Побратимы Антона подписали флаг и готовят еще несколько подарков, которые вы можете получить за донаты. Для участия оставляйте в комментариях во время пополнения свою почту или контактный номер, чтобы после закрытия сбора наши коллеги из Спорт24 смогли связаться с победителями.