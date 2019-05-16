Почти 75% украинцев ожидают прямого диалога Зеленского с Путиным по Донбассу: опрос

Украинцы хотят компромисса в решении вопроса войны на Донбассе. Так, почти 75% ожидают от Зеленского прямого диалога с Путиным по поводу этого, а более чем половина считает, что ради установления мира президент должен сесть за стол переговоров с руководителями оккупационных администраций.

Половина украинских граждан, кроме этого, считает, что вопрос о статусе неподконтрольных Украине территорий на Донбассе следует решать на национальном референдуме. Таковы результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им.Яременко и Социологической группы "Рейтинг".

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74,9% украинцев убеждены: для восстановления мира на Востоке президент должен пойти на прямой диалог с Российской Федерацией. Против этого выступает, соответственно, 16,1% опрошенных.



За прямой диалог с Россией выступили 74,9% украинцев: результаты опроса

В свою очередь, 55,4% украинцев считают, что Украина должна пойти на прямой диалог с руководителями так называемых "ДНР" и ЛНР" для установления мира на Донбассе. Против этого – 32,7% респондентов. Конкретного ответа по этому вопросу не имеют 11,9% опрошенных.



Украина должен сесть за стол переговоров с представителями оккупационных администраций: результаты опроса

За проведение референдума относительно статуса оккупированных территорий выступает фактически половина украинцев – 49,2%. Около 30% выступают против этого, а еще 21,1% не определились по этому вопросу.



Украина должна идти на компромисс по Донбассу: результаты опроса

Отметим, что советники Владимира Зеленского наоборот убеждены: новоизбранному президенту пока не стоит вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Так, советник будущего президента по вопросам безопасности и обороны считает, что прямые переговоры сейчас являются бесперспективными, поскольку Россия не выполнила никаких своих обязательств. В то же время, он говорил, что минский формат уже не работает, однако отказываться от него пока не стоит.

Что сам Зеленский говорил о переговорах с Путиным?

Сказал, что готов к переговорам с российским президентом по вопросу войны и мира на Донбассе. Он подчеркивает – жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой. Однако при этом новоизбранный президент понимает – процесс достижения мира на Донбассе может быть долгим.



В общем Зеленский планирует бороться с Россией, которая 5 лет назад развязала войну на Донбассе, с помощью санкций Запада. Также, по его мнению, нужно расширить минский формат за счет подписантов Будапештского меморандума – США и Великобритании.