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      Майже 75% українців очікують прямого діалогу Зеленського з Путіним щодо Донбасу: опитування

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      Українці виступають за прямий діалог Зеленського із Путіним щодо Донбасу
      Українці виступають за прямий діалог Зеленського із Путіним щодо Донбасу / колаж 24 каналу

      Українці хочуть компромісу у вирішенні питання війни на Донбасі. Так, майже 75% очікують від Зеленського прямого діалогу з Путіним щодо цього, а більш ніж половина вважає, що заради встановлення миру президент має сісти за стіл переговорів із керівниками окупаційних адміністрацій.

      Половина українських громадян, окрім цього, вважає, що питання про статус непідконтрольних Україні територій на Донбасі слід вирішувати на національному референдумі. Такими є результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім.Яременка і Соціологічної групи "Рейтинг".

      Читайте також: Що думає Зеленський про вибори на Донбасі, повернення Криму, рух до НАТО і вступ до ЄС

      74,9% українців переконані: задля відновлення миру на Сході президент повинен піти на прямий діалог з Російською Федерацією. Проти цього виступає, відповідно, 16,1% опитаних.

      інфографіка опитування Зеленський Путін Донбас
      За прямий діалог з Росією виступили 74,9% українців: результати опитування

      Своєю чергою, 55,4% українців вважають, що Україна має піти на прямий діалог із керівниками так званих "ДНР" і ЛНР" для встановлення миру на Донбасі. Проти цього – 32,7% респондентів. Конкретної відповіді щодо цього питання не мають 11,9% опитаних.

      опитування інфографіка
      Україна має сісти за стіл переговорів із представниками окупаційних адміністрацій: результати опитування

      За проведення референдуму стосовно статусу окупованих територій виступає фактично половина українців – 49,2%. Близько 30% виступають проти цього, а ще 21,1% не визначились стосовно цього питання.

      опитування інфографіка Донбас війна
      Україна має йти на компроміс щодо Донбасу: результати опитування

      Зазначимо, що радники Володимира Зеленського навпаки переконані: новообраному президенту поки не варто вести прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Так, радник майбутнього президента з питань безпеки і оборони вважає, що прямі переговори наразі є безперспективними, оскільки Росія не виконала жодних своїх зобов’язань. Водночас, він казав, що мінський формат вже не працює, проте відмовлятися від нього поки не варто.

      Що сам Зеленський говорив про перемовини з Путіним?Сказав, що готовий до переговорів з російським президентом щодо питання війни і миру на Донбасі. Він наголошує – жертвувати територіями і людьми ми не будемо ніколи. Цілісність України повинна бути константою. Однак при цьому новообраний президент розуміє – процес досягнення миру на Донбасі може бути довгим.

      Загалом Зеленський планує боротися з Росією, яка 5 років тому розв'язала війну на Донбасі, за допомогою санкцій Заходу. Також, на його думку, потрібно розширити мінський формат за рахунок підписантів Будапештського меморандуму – США та Великої Британії.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі
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