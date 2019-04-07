Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по вопросу войны и мира на Донбассе.

На вопрос в эфире телеканала "Украина", готов ли Зеленский к переговорам с Путиным, он ответил коротко: "Да".

Читайте также: Зеленский не встанет на колени перед Путиным, – штаб кандидата

Но жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой (величиной, значение которой не меняется, – ред.),

– отметил кандидат в президенты.

На вопрос, сколько времени он себе дает для решения вопроса войны и мира на Донбассе, Зеленский ответил, что этот процесс не может быть долгим.

"Для первого этапа – это прекращение огня на востоке – мы не можем себе вообще позволить какой-то долгий процесс. Мы понимаем, что каждый день – это каждая жизнь, каждая человеческая судьба. У нас нет возможности, как в спорте, разминаться. Здесь надо уже подходить и выполнять свою задачу", – сказал кандидат на пост главы государства.

Бороться с Россией, которая 5 лет назад развязала войну на Донбассе, Зеленский планирует с помощью санкций Запада. Об этом ранее заявил главный политтехнолог и спикер штаба кандидата в президенты Дмитрия Разумков.

Читайте также: Предвыборная программа Владимира Зеленского: основные тезисы

Зеленский считает, что надо расширить минский формат за счет подписантов Будапештского меморандума – США и Великобритании. В частности, в вопросе Донбасса есть 4 составляющих: дипломатическая, экономическая, информационная и военная. Команда Зеленского предлагает завершить войну дипломатическим путем.

ЦИК объявила результаты первого тура выборов: что дальше?7 апреля Центральная избирательная комиссия завершила обрабатывать все протоколы после первого тура виборов президента. Ни один из кандидатов в президенты не набрал большинства голосов избирателей (50% + 1 голос) в первом туре. Поэтому 21 апреля состоится второй тур выборов президента, где украинцы будут выбирать между Владимиром Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко. Голосование состоится традиционно в воскресенье с 8:00 до 20:00. Не забудьте взять с собой паспорт, а еще заранее изменить место голосования, если планируете осуществлять свое волеизъявление не по прописке.