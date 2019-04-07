23:49
7 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, 6 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Зеленский готов к переговорам с Путиным

      387 Читати новину українською
      Зеленский заявил, что готов вести переговоры с Путиным о Донбассе
      Зеленский заявил, что готов вести переговоры с Путиным о Донбассе / Getty Images

      Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по вопросу войны и мира на Донбассе.

      На вопрос в эфире телеканала "Украина", готов ли Зеленский к переговорам с Путиным, он ответил коротко: "Да".

      Читайте также: Зеленский не встанет на колени перед Путиным, – штаб кандидата

      Но жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой (величиной, значение которой не меняется, – ред.),
      – отметил кандидат в президенты.

      На вопрос, сколько времени он себе дает для решения вопроса войны и мира на Донбассе, Зеленский ответил, что этот процесс не может быть долгим.

      "Для первого этапа – это прекращение огня на востоке – мы не можем себе вообще позволить какой-то долгий процесс. Мы понимаем, что каждый день – это каждая жизнь, каждая человеческая судьба. У нас нет возможности, как в спорте, разминаться. Здесь надо уже подходить и выполнять свою задачу", – сказал кандидат на пост главы государства.

      Бороться с Россией, которая 5 лет назад развязала войну на Донбассе, Зеленский планирует с помощью санкций Запада. Об этом ранее заявил главный политтехнолог и спикер штаба кандидата в президенты Дмитрия Разумков.

      Читайте также: Предвыборная программа Владимира Зеленского: основные тезисы

      Зеленский считает, что надо расширить минский формат за счет подписантов Будапештского меморандума – США и Великобритании. В частности, в вопросе Донбасса есть 4 составляющих: дипломатическая, экономическая, информационная и военная. Команда Зеленского предлагает завершить войну дипломатическим путем.

      ЦИК объявила результаты первого тура выборов: что дальше?7 апреля Центральная избирательная комиссия завершила обрабатывать все протоколы после первого тура виборов президента. Ни один из кандидатов в президенты не набрал большинства голосов избирателей (50% + 1 голос) в первом туре. Поэтому 21 апреля состоится второй тур выборов президента, где украинцы будут выбирать между Владимиром Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко. Голосование состоится традиционно в воскресенье с 8:00 до 20:00. Не забудьте взять с собой паспорт, а еще заранее изменить место голосования, если планируете осуществлять свое волеизъявление не по прописке.

       
       

       

      blog_ava
      С Благовещением Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе
      сегодня
      4208
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости политики Украина – Россия Владимир Путин
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 7 апреля: ЦИК обработала все протоколы, новое предложение Порошенко о дебатах
      сегодня , 22:27 Главные новости 7 апреля: ЦИК обработала все протоколы, новое предложение Порошенко о дебатах
      184
      Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 256
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      сегодня , 20:02 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 3546
      Самые смешные мемы недели: чувачи так чувачи, эпопея с анализами и летающая корова
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: чувачи так чувачи, эпопея с анализами и летающая корова
      470
      "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины: видео
      сегодня , 19:43 "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины: видео
      1641
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Журналистку Кокорину допрашивали более 6 часов
       13 марта 2015 , 19:11
      Ярмоленко и его главная проблема в Вест Хэме – тест и шанс украинца против клуба, "в который переходил 3 года назад"
       13 сентября 2018 , 18:49
      Новый демпферный отбойник спас жизнь пассажиров авто
       29 марта , 17:29
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук