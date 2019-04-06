Зеленский не встанет на колени перед Путиным, – штаб кандидата

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский "не встанет на колени", оказавшись перед президентом России Владимиром Путиным. Вопрос прекращения агрессии Кремля против Украины надо решать дипломатическим путем.

Главный политтехнолог и спикер штаба кандидата Дмитрий Разумков в эфире Радио НВ устроил спор с доверенным лицом действующего президента Петра Порошенко Семеном Кабакаевым относительно позиции Зеленского в отношении России.

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"На колени перед Путиным Зеленский не встанет, такой ответ вас устроит?" – сказал Разумков в ответ на вопрос о том, что сделает Зеленский, оказавшись перед президентом России.

Зеленский придерживается позиции, что Москва незаконно оккупировала украинский Крым и ведет гибридную войну на Донбассе. Поэтому, никакой другой позиции, в принце, быть не может.

В штабе кандидата в президенты убеждены, что Украине сейчас будет трудно противостоять военной агрессии России в военном плане.

Это ядерная держава, которая далеко не всегда поддается логике и здравому смыслу, и ведет агрессивную войну не только у нас, но и во многих других странах мира. Или прямую, или информационную. Поэтому придется пойти дипломатическим путем – это Нормандский формат, он должен расширяться,

– подытожил представитель Зеленского.

Ранее Разумков рассказывал, что Зеленский планирует бороться с Россией, которая 5 лет назад развязала войну на Донбассе, с помощью санкций Запада. Он убежден, что нужно расширить Минский формат за счет подписантов Будапештского меморандума – США и Великобритании. В частности, в вопросе Донбасса есть четыре составляющих: дипломатическая, экономическая, информационная и военная. Любую войну можно закончить военным путем или дипломатическим, который и предлагает команда Зеленского. Также кандидат обещает увеличить расходы на армию и повысить зарплаты для военных.

Кто побеждает на выборах президента?

После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, второе место занял Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.