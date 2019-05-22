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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Це може бути капітуляція, – Порошенко про референдум Зеленського щодо перемовин з РФ

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      Порошенко розкритикував пропозицію команди Зеленського провести референдум щодо перемовин з РФ
      Порошенко розкритикував пропозицію команди Зеленського провести референдум щодо перемовин з РФ / Getty Images

      П'ятий український президент Петро Порошенко переконує, що винесення на референдум мирних угод з Росією, як це пропонують новоспечений український гарант Володимир Зеленський і його команда, може перетворитися на капітуляцію перед країною-агресором. Відтак, він порадив новій українській владі розвіяти ці чутки та зберігати ті позиції, що було напрацьовано упродовж 5 років його президентства.

      Напередодні голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що команда шостого українського гаранта Володимира Зеленського розглядає питання щодо винесення на всенародний референдум досягнення мирних домовленостей з Росією.

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      "Щоб не тільки депутати проголосували і президент прийняв рішення, а народ прийняв рішення, і суспільство дало оцінку", – пояснив він.

      Щодо ймовірної "червоної лінії", яку Зеленський не перетинатиме, проводячи переговори з РФ, новоспечений голова АП зауважив , що є дуже хороше правило у дипломатів – не фіксувати "червоні лінії", коли йдеш на переговори. За його словами, ця практика є "напрацьованою досвідом століть, а не миттєвим бажанням отримати рейтинг".

      Таку позицію нової української влади жорстко розкритикував п’ятий президент України Петро Порошенко.

      Я був неприємно здивованим абсолютно дивною позицією щодо того, що так звані "мирні угоди" з Росією, ми маємо вирішувати шляхом референдуму. В країні є побоювання, що це може бути капітуляція, а ніяка не мирна угода, і сьогодні я би дуже радив команді нового президента терміново розвіяти ці чутки, які були або невдалим експромтом, або свідомим кроком, який дуже загрожує суверенітету та територіальній цінності нашої держави,
      – зауважив політик.

      На його переконання, сьогодні треба зберігати ті позиції, що було напрацьовано упродовж 5 років його президентства.

      "Україна – понад усе, Росія – агресор, санкції проти Росії, якщо вона не прибере окупаційні війська з нашої території, мають бути непорушними, і світова солідарність навколо України має бути міцною", – вважає Порошенко.

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      У Кремлі ж кажуть, що референдум щодо мирних домовленостей з Росією є внутрішньою справою України.

      Від Києва ми б очікували конкретні кроки, насамперед щодо питання виконання мінських домовленостей, врегулювання внутрішньоукраїнської проблеми, а також щодо нормалізації двосторонніх взаємин з Росією. Наразі ми таких кроків не бачимо, але чекаємо на них,
      – зазначив речник російського президента Дмитро Пєсков.

       

       

      якими сьогодні є взаємини україни та росії:
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Петро Порошенко Новини Росії Порошенко і Зеленський Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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