Родичі бранців Кремля висунули важливі вимоги Зеленському

Родичі українських політв'язнів вимагають у Президента України Володимира Зеленського посилених дій щодо звільнення всіх бранців.

В листі, який оприлюднили на сайті організації "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля", йдеться про доцільність створення в Україні нової посади – Уповноваженого президента з питань звільнення заручників Росії.

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"Ця людина та її команда працюватимуть над розробкою стратегії звільнення як українських заручників, яких утримують в ОРДЛО, так і тих, кого утримують в Криму та РФ", – йдеться у заяві.

Окрім цього, родичі заручників вимагають створити Координаційну раду з питань звільнення заручників при Адміністрації Президента.

"Цей орган підвищить ефективність роботи всіх учасників даних процесів та консолідує навколо виконання Стратегії підтримки та звільнення заручників. Проект положення про роботу такої ради вже готовий", – пояснили активісти.

Водночас активісти висунули ще такі вимоги Володимиру Зеленському:

– публічно підтримати законопроект, який встановлює статус заручника та гарантує державну підтримку заручникам і їх родинам;

– вдосконалити санкції проти Росії та її громадян, які причетні до незаконного ув'язнення та інших форм переслідувань українців;

– підтримати міжнародні санкції, а також ухвалення EU Global Human Rights Act для створення тиску на російських високопосадовців, які незаконно виступають проти позицій українців;

– публічно підтримати законопроект про зміни до Кримінального кодексу України, який встановлює відповідальність за злочини проти людяності.

Скількох заручників незаконно утримує Росія?За підрахунками Вашингтонської юридичної компанії Perseus Stategies, понад 230 людей незаконно перебувають у заручниках Російської Федерації. Жертвами переслідувань з боку російської влади стають як опозиційні політики та громадські активісти, так і представники релігійних та національних меншин, ЛГБТ-активісти, а також громадяни України та проукраїнські активісти.