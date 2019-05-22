Родственники пленников Кремля выдвинули важные требования Зеленскому
Родственники украинских политзаключенных требуют у Президента Украины Владимира Зеленского усиленных действий по освобождению всех пленников.
В письме, которое обнародовали на сайте организации "Объединение родственников политзаключенных Кремля", говорится о целесообразности создания в Украине новой должности –Уполномоченного Президента по вопросам освобождения заложников России.
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"Этот человек и его команда будут работать над разработкой стратегии освобождения как украинских заложников, которых удерживают в ОРДЛО, так и тех, кого удерживают в Крыму и РФ", –говорится в заявлении.
Кроме этого, родственники заложников требуют создать Координационный совет по вопросам освобождения заложников при Администрации Президента.
"Этот орган повысит эффективность работы всех участников данных процессов и консолидирует вокруг выполнения Стратегии поддержки и освобождения заложников. Проект положения о работе такого совета уже готов", – пояснили активисты.
В то же время активисты выдвинули еще такие требования Владимиру Зеленскому:
– публично поддержать законопроект, который устанавливает статус заложника и гарантирует государственную поддержку заложникам и их семьям;
– усовершенствовать санкции против России и ее граждан, причастных к незаконному заключению и другим формам преследований украинцев;
– поддержать международные санкции, а также принятие EU Global Human Rights Act для создания давления на российских чиновников, которые незаконно выступают против позиций украинцев;
– публично поддержать законопроект об изменениях в Уголовный кодекс Украины, который устанавливает ответственность за преступления против человечности.
Сколько заложников незаконно удерживает Россия?
По подсчетам Вашингтонской юридической компании Perseus Stategies, более 230 человек незаконно находятся в заложниках Российской Федерации. Жертвами преследований со стороны российских властей становятся как оппозиционные политики и общественные активисты, так и представители религиозных и национальных меньшинств, ЛГБТ-активисты, а также граждане Украины и проукраинские активисты.