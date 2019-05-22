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      Родственники пленников Кремля выдвинули важные требования Зеленскому

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      Родственники пленников Кремля выдвинули важные требования Зеленскому
      Родственники пленников Кремля выдвинули важные требования Зеленскому / 24 канал

      Родственники украинских политзаключенных требуют у Президента Украины Владимира Зеленского усиленных действий по освобождению всех пленников.

      В письме, которое обнародовали на сайте организации "Объединение родственников политзаключенных Кремля", говорится о целесообразности создания в Украине новой должности  –Уполномоченного Президента по вопросам освобождения заложников России.

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      "Этот человек и его команда будут работать над разработкой стратегии освобождения как украинских заложников, которых удерживают в ОРДЛО, так и тех, кого удерживают в Крыму и РФ", –говорится в заявлении.

      Кроме этого, родственники заложников требуют создать Координационный совет по вопросам освобождения заложников при Администрации Президента.

      "Этот орган повысит эффективность работы всех участников данных процессов и консолидирует вокруг выполнения Стратегии поддержки и освобождения заложников. Проект положения о работе такого совета уже готов", – пояснили активисты.

      В то же время активисты выдвинули еще такие требования Владимиру Зеленскому:

      – публично поддержать законопроект, который устанавливает статус заложника и гарантирует государственную поддержку заложникам и их семьям;

      – усовершенствовать санкции против России и ее граждан, причастных к незаконному заключению и другим формам преследований украинцев;

      – поддержать международные санкции, а также принятие EU Global Human Rights Act для создания давления на российских чиновников, которые незаконно выступают против позиций украинцев;

      – публично поддержать законопроект об изменениях в Уголовный кодекс Украины, который устанавливает ответственность за преступления против человечности.

      Сколько заложников незаконно удерживает Россия?
      По подсчетам Вашингтонской юридической компании Perseus Stategies, более 230 человек незаконно находятся в заложниках Российской Федерации. Жертвами преследований со стороны российских властей становятся как оппозиционные политики и общественные активисты, так и представители религиозных и национальных меньшинств, ЛГБТ-активисты, а также граждане Украины и проукраинские активисты.

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      Теги: Новости Украины Законодательство Владимир Зеленский Новости политики Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Заложники
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