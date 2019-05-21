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      Интересуется Зеленским: Сенцов из-за решетки расспрашивает о новом украинском президенте

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Новая газета

      Пленник Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов в российской колонии работает над новой книгой рассказов. Он передает всем соотечественникам приветствия и интересуется новым украинским лидером.

      Об этом российская правозащитница Зоя Светова сообщила на своей Facebook-странице. Она 21 мая имела с Сенцовым телефонный разговор.

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      Только что поговорила по телефону с Олегом Сенцовым. Он передавал всем большое приветствие. Сказал, что скоро выйдет новая книга его рассказов. Был бодрый, шутил надо мной, как всегда. Интересовался новым президентом Украины,
      – отметила она.

      Светова уточнила, что Сенцов расспрашивал, что она думает о новом украинском гаранте.

      Правозащитница ответила ему, что, по ее мнению, новый президент Украины должен договориться с Россией об обмене политзаключенных на россиян, отбывающих наказание в Украине. Светова отметила, что Сенцов ничего на это не ответил: "Он просто слушал, ему была интересна эта информация".

      За что в России осудили Олега Сенцова?​
      Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией.

      Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

      В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.

      14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. В октябре 2018 года пленнику Кремля пришлось прекратить голодовку: свой поступок он объяснил тем, что российские власти угрожали применить насильственное кормление к нему.

      Друг Олега Сенцова в интервью 24 каналу рассказал, что пережил режиссер за пять лет заключения: смотрите видео

      Кстати, 20 мая и представители Кремля, и представители оккупационных администраций на Донбассе заявили, что они готовы к диалогу по обмену пленными по формуле "всех на всех". Кроме того, они заявили, что теперь ждут от шестого украинского президента Владимира Зеленского конкретных предложений и полных списков.

      Сколько украинских пленных находится в настоящее время на Донбассе?​
      В декабре 2018 года правозащитники заявляли, что пророссийские боевики на неподконтрольной Украине территории Донбасса удерживают минимум 89 гражданских заложников и 13 военнопленных. Правда, это только те люди, которых удалось идентифицировать.

      Так, на Луганщине оккупанты силой удерживают 6 военных и 13 гражданских. Скорее всего, эти люди находятся в Луганском СИЗО и бывшем здании управления СБУ.

      В Донецкой области же правозащитники насчитали 7 военнопленных и 76 гражданских заложников. Их могут держать в СИЗО Донецка, Макеевской исправительной колонии №32, Снижнянской исправительной колонии №127, а также в захваченном оккупационными войсками России помещении арт-центра "Изоляция".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
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