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      Сестра Сенцова стала гражданкой Украины

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      Порошенко дав громадянство сестрі Сенцова
      Порошенко дав громадянство сестрі Сенцова / AFP

      Сестра заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан получила гражданство Украины. Сенцов находится в российском плену уже 5 лет.

      О том, что стала гражданкой Украины, сестра Сенцова рассказала на своей странице в Facebook.

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      Соответствующий указ подписал действующий Президент Украины Петр Порошенко в последний день своей каденции.

      Свершилось! Я гражданка Украины!
      – написала она.

      Отметим, примерно так на получение украинского гражданства отреагировал и бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев.

      За что в России осудили Олега Сенцова?
      Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

      Друг Олега Сенцова в интервью 24 каналу рассказал, что пережил режиссер за пять лет заключения: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Украинцы в плену РФ Петр Порошенко Олег Сенцов
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