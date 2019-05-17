Сестра Сенцова стала гражданкой Украины

Сестра заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан получила гражданство Украины. Сенцов находится в российском плену уже 5 лет.

О том, что стала гражданкой Украины, сестра Сенцова рассказала на своей странице в Facebook.

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Соответствующий указ подписал действующий Президент Украины Петр Порошенко в последний день своей каденции.

Свершилось! Я гражданка Украины!

– написала она.

Отметим, примерно так на получение украинского гражданства отреагировал и бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

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