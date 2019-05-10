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      Мать Сенцова рассказала, почему писала письмо Путину и какой ответ получила

      74 Читати новину українською
      Мама Олега Сенцова Людмила
      Мама Олега Сенцова Людмила / hromadske.ua

      Людмила Сенцова написала письмо главе Кремля Владимиру Путину, когда узнала о такой возможности. Она надеялась, что у президента РФ "милосердие какое-то пробьется".

      Об этом мама режиссера рассказала в интервью Громадскому.

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      "Я думала, что он православный и только как вернулся из святых мест. Очень на милосердие надеялась, что он откликнется", – сказала Людмила Сенцова.

      сенцов путін росія
      Письмо, которое Людмила Сенцова направила Путину

      Мне пришел официальный ответ, не один, а два. И там было просто и ясно написано, что помилование возможно когда он сам обратится к президенту России. Только тогда будет рассматриваться вопрос о помиловании. И все,
      – вспомнила мама режиссера.

      "И я поняла, что зря это сделала. Вообще не надо было писать. Хотя и знала, что вроде как не надо. Но подумала – а вдруг? Какая-то надежда была. А вдруг кто-то поддержит еще? И это будет та капля, которая все изменит? Но сейчас я знаю, что это уже не поможет", – подытожила мама заложника.

      Олег Сенцов начал голодовку 14 мая 2018 года. Его требованием было освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму. Прекратил украинский режиссер голодать 6 октября 2018 года. В целом голодный протест продлился 145 дней.

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      Задержали Олега Сенцова 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма. Коллаборационисты убеждают, что он готовил теракт, когда Россия оккупировала полуостров. Позже режиссера обвинили еще в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги, где он сейчас и находится.

      Смотрите эксклюзивное интервью с другом Сенцова:

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости России Украина – Россия Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Заложники
      Источник: 24 канал
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