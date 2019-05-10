Мне было трудно, но я это приняла, – мама Сенцова о голодовке сына

Олег Сенцов болел в детстве, его даже в армию не взяли по состоянию здоровья из-за сердечной недостаточности.

Он принимал много лекарств, рассказала мама режиссера Людмила Сенцова в интервью Громадському.

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"Мне было очень страшно (из-за голодания Олега – 24 канал), он меня долго успокаивал, говорил: мама, организм выдержит, все будет хорошо", – вспомнила женщина.

Но это были пытки. Знаете, вот ложиться спать и думать об этом? И вставать потом, даже ночью проснешься – сразу мысли об этом. Я очень хотела, чтобы он перестал голодать, Господь услышал,

– сказала Людмила Сенцова.

О том, что Олег прекратил голодовку ей сообщила дочь режиссера Алина. Больше всего женщина переживала о том, как он выйдет из голодовки.

Я не поняла, я приняла то, что он так решил. Понять этого я вообще не могла, как можно рисковать собой? Мне было тяжело, но я это приняла,

– отметила Людмила Сенцова.

Олег Сенцов начал голодовку 14 мая 2018 года. Его требованием было освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. Прекратил украинский режиссер голодать 6 октября 2018 года. В общем голодный протест продлился 145 дней.

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Задержали Олега Сенцова 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма. Коллаборационисты убеждают, что тот готовил теракт, когда Россия оккупировала полуостров. Позже режиссера обвинили еще и в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги, где он сейчас и находится.

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