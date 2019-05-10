Мені було важко, але я це прийняла, – мама Сенцова про голодування сина

Олег Сенцов хворів у дитинстві, його навіть в армію не взяли за станом здоров'я через серцеву недостатність.

Він приймав багато ліків, розповіла мама режисера Людмила Сенцова в інтерв’ю Громадському.

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"Мені було дуже страшно (через голодуванння Олега - 24 канал), він мене довго заспокоював, каже: мамо, організм витримає, все буде добре", – згадала жінка.

Але це були тортури. Знаєте, ось лягати спати і думати про це? І вставати потім, навіть вночі прокинешся — відразу думки про це. Я дуже хотіла, щоб він перестав голодувати, Господь почув,

– сказала Людмила Сенцова.

Про те, що Олег припинив голодування їй повідомила донька режисера Аліна. Найбільше жінка переживала про те, як він вийде з голодування.

Я не зрозуміла, я прийняла те, що він так вирішив. Зрозуміти цього я взагалі не могла, як можна ризикувати собою? Мені було важко, але я це прийняла,

– зазначила Людмила Сенцова.

Олег Сенцов розпочав голодування 14 травня 2018 року. Його вимогою було звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Припинив український режисер голодувати 6 жовтня 2018 року. Загалом голодний протест протривав 145 днів.

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Затримали Олега Сенцова 11 травня 2014 року на території окупованого Криму. Колаборанти переконують, що той готував теракт, коли Росія окуповувала півострів. Пізніше режисера звинуватили ще у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі, де він зараз і перебуває.

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